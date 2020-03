Governo do Tocantins inaugura núcleo do Instituto de Medicina Legal em Guaraí nesta segunda-feira,16

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Segurança Pública (SSP), inaugura nesta segunda-feira, 16, às 16 horas, o 4º Núcleo Regional do Instituto de Medicina Legal (IML) de Guaraí, na região centro-norte do Estado. A entrega do núcleo tornou-se possível graças à celebração de um Acordo de Cooperação entre a SSP e a Prefeitura de Guaraí.

O 4º Núcleo do IML de Guaraí é a terceira inauguração de obras realizada pelo Governo do Estado nos últimos 15 dias. A primeira, foi o Posto de Serviços da SSP em Santa Rosa do Tocantins, no dia 5 de março, e a segunda, também um Posto de Serviço da SSP, na última sexta-feira, 13, em Caseara.

O secretário da Segurança Pública, Cristiano Barbosa Sampaio, ressalta que com a entrega dos postos de serviço da SSP o Governo leva ao cidadão serviços essenciais como a emissão de Carteira de Identidade e o Atestado de Antecedentes Criminais. “Agora, com a entrega do 4º Núcleo do IML, cumprimos mais um compromisso com a população tocantinense”, frisou o Secretário ao lembrar que este é o segundo núcleo entregue na região centro-norte do Estado. Ele refere-se ao 3º Núcleo Regional do IML de Colinas do Tocantins inaugurado no dia 11 de dezembro de 2019.

Acordo

O Acordo de Cooperação para viabilização do 4º Núcleo do IML de Guaraí foi assinado no dia 10 de março pelo secretário Cristiano Barbosa Sampaio e pela prefeita de Guaraí, Lires Teresa Ferneda. A assinatura do documento foi acompanhada pela superintendente de Polícia Científica, Dunya Wieczorek Spricigo de Lima, e pela diretora do IML, Georgiana Ferreira Ramos.

Com a assinatura do documento, o Governo do Estado, por meio da SSP, busca melhorar a prestação de serviços e atendimento aos vulneráveis (mulheres, crianças, adolescentes e idosos vítimas de violência) sediados no município de Guaraí e região.

No acordo estabelecido, a Prefeitura de Guaraí assume o compromisso com os encargos de locação do imóvel, promoção de futuros reparos estruturais, disponibilização quando possível de recursos humanos para compor a equipe psicossocial do IML e manutenções periódicas condicionadas à disponibilidade financeira do município.

À Secretaria da Segurança Pública coube a instalação de todos os equipamentos necessários à realização dos trabalhos do 4º Núcleo Regional do IML de Guaraí; a manutenção do espaço físico em perfeito estado de conservação, segurança e limpeza e o pagamento das contas de água e energia.