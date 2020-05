Governo do Tocantins fomenta captação de doadores de sangue

Os estoques de sangue dos hemocentros de todo o Estado estão em baixa, necessitando com urgência de doações. A Secretaria de Estado da Saude (SES) por meio Hemorrede Tocantins convoca a população apta a doação para que procure as unidades de coleta. O núcleo de hemoterapia de Gurupi diante dessa situação tem buscado ações para fomentar as doações, e entre os dias 25 a 30 maio, irá entregar aos doadores um kit de máscaras para a proteção contra à Covid-19.

A ação será realizada em parceria com Grupo Gesto Concreto, que irá contribuir com os kits de máscaras, compostos por três máscaras reutilizáveis. Para realizar a doação o interessado precisa fazer um agendamento prévio, através dos telefones 3312-7545 e 33122237. O Hemocentro de Gurupi atende de segunda a sexta, das 7 às 18 horas e aos sábados das 7 às 12 horas, neste período de pandemia apenas por agendamento.

“As pessoas não pararam de precisar de sangue, temos pacientes oncológicos e anemia severa que precisam. Então, a demanda de sangue continua a mesma, porém a entrada está bem menor do que a gente esperava”, explica Annyelle Figueiredo Mota Souto, enfermeira da captação de doadores do núcleo de Hemoterapia de Gurupi.

A enfermeira informa que “o Grupo Gesto Concreto nos procurou, pois a gente divulga constantemente nos meios de comunicação a nossa necessidade de sangue. E a representante desse grupo entrou em contato propondo essa campanha, que os doadores que forem doar sangue, irão receber o kit. E as doações serão todas agendadas, evitando aglomeração”, a servidora também explica que a unidade está tomando medidas para prevenção à Covid-19 “Temos feito desinfecção das cadeiras, bancadas, também instalamos na entrada da unidade um lavabo, para todos que entrarem lavarem as mãos, está disponível álcool em gel”.

A representante do Grupo Gesto Concreto professora Erilucia Dantas, esclarece a ação. “Eu sempre vejo a campanha solicitando doação de sangue e vi que neste momento os doadores deram uma sumida com receio da Covid-19. Também notei que já tínhamos entregue kits com máscaras em todos os setores da cidade, aí eu pensei, vamos entregar máscaras para o hemo núcleo, porque tem muita gente que ainda não tem máscara”, afirma Erilucia Dantas.

Mais doações

Na manhã desse sábado, 23, dez pessoas da igreja Luz Para os Povos compareceram à unidade do hemocentro da Capital para realizarem doação de sangue. Devido à pandemia, foram agendados horários diferentes para o comparecimento na unidade.

Adalgiza Danielle, líder da ação social da igreja, explica a iniciativa “Estamos com projeto de fazer mobilizações com foco na igreja e conhecidos, para doação de sangue, no mínimo duas vezes ao ano. Com a pandemia está mais complicado conseguir doadores e estamos preocupados com o baixo estoque. Pretendemos retornar com ação em agosto” esclarece.

Marcar doações

Todas as unidades de coletas de sangue da Hemorrede Tocantins seguem funcionando de forma regular, com todas as unidades abertas de segunda à sexta-feira, das 7 às 18h30. Aos sábados das 7 às 12h30, exceto as unidades do Hospital Geral de Palmas (HGP) e de Porto Nacional que não ficam abertas para atendimento. Em Palmas a doação pode ser agendada pelo telefone 3218-3232 e 0800-6428822, em Gurupi no 3312-2237, Araguaína pelo 3411-2915, Porto Nacional no 3363-5161 e Augustinópolis pelo 3456-1153.

Doador

Para ser doador é necessário estar bem de saúde, pesar no mínimo 50 Kg, não estar em jejum, evitar apenas alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação, ter entre 16 e 69 anos, 11 meses e 29 dias (jovens com 16 e 17 anos podem doar com autorização dos pais e/ou responsáveis legais e um documento de identidade original desse responsável) e portar documento oficial de identidade com foto (identidade, carteira de trabalho, certificado de reservista ou carteira do conselho profissional).