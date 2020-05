Governo do Tocantins finaliza entregas de cestas básicas em assentamentos rurais do Bico do Papagaio

As equipes do Governo do Tocantins, por meio do Instituto de Desenvolvimento Rural (Ruraltins), finalizaram nesse domingo, 17, as entregas de cestas básicas a moradores de assentamentos rurais da região do Bico do Papagaio. Foram beneficiadas mais de 7,5 mil famílias de 147 assentamentos com 105 toneladas de alimentos.

Com apoio da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), as cestas foram entregues a famílias assentadas nas áreas rurais de Aguiarnópolis, Ananás, Angico, Araguatins, Augustinópolis, Axixá, Buriti, Cachoeirinha, Carrasco Bonito, Darcinópolis, Esperantina, Itaguatins, Luzinópolis, Maurilândia, Nazaré, Palmeiras, Praia Norte, Riachinho, Sampaio, Santa Terezinha, São Bento, São Miguel, São Sebastião, Sítio Novo, Tocantinópolis, e Xambioá.

Foram cerca de 60 mil km percorridos por uma frota com 20 veículos. Mais de 45 servidores do Ruraltins participaram da ação, e por orientação do governador Mauro Carlesse, as cestas foram entregues de propriedade em propriedade a fim de evitar a aglomeração de pessoas e colocá-las em risco de contaminação pelo novo Coronavírus.

O presidente do Ruraltins, Thiago Dourado, destacou o forte papel do órgão nessa missão dado pelo governador Mauro Carlesse. “Estamos com nossa equipe nesta guerra contra o novo Coronavírus, levando um pouco de esperança, alimento, atenção, e mostrando que o Governo do Tocantins está ali preocupado com aquelas pessoas”, afirmou.

Thiago Dourado também elogiou e agradeceu toda a equipe do Governo do Tocantins que se comprometeu com o trabalho. “A equipe foi muito dedicada e comprometida na batalha. Saímos com o dever cumprido, com a sensação de ser útil, de ter protegido o nosso povo, de estar perto dele, de dar a atenção necessária”, destacou.

Depoimentos

O assentado Carlos Oliveira, mora há pouco tempo na propriedade e já produz muita coisa, mas tudo está mais difícil devido à pandemia. “As coisas estão muito difíceis, a gente não está conseguindo vender os produtos. Aqui eu crio porco e galinha e cultivo cupuaçu, acerola e banana. Com essa crise, a gente não está conseguindo tirar esses produtos para vender porque não podemos sair de casa. Eu tenho problema de pulmão e tomo remédio controlado, estou procurando me proteger e proteger as outras pessoas”, contou.

O casal José e Helena Machado produzem queijo. Vendiam na feira, mas agora, estão apenas realizando entregas. “Sempre faço queijo para vender na feira, mas ultimamente não está tendo feira. Então, estamos fazendo encomenda e entregando na casa das pessoas”, afirmou Helena Machado.

O senhor José Machado agradeceu pela cesta. “A gente agradece a cesta que o Governo do Tocantins mandou pra gente. Tudo que vier é bem-vindo aqui para nós no assentamento”, destacou.

Próxima etapa

Para atender todas as famílias que tiveram sua renda familiar comprometida e que se encontram em situação de vulnerabilidade por causa da pandemia também serão contemplados os municípios da região sul do Tocantins. “Provavelmente, na nesta semana, já iremos atender a região sul. Devemos atender mais de 3,5 mil famílias, percorrendo 16 municípios e 50 assentamentos”, afirmou o presidente.

Desde o dia 21 de março deste ano, mais de 55 mil famílias já receberam alimentos e itens de higiene do Governo do Tocantins, por meio da Setas e de órgãos parceiros.