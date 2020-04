Governo do Tocantins emite recomendações para proteger gestores e trabalhadores em repartições públicas

Nesse fim de semana equipes de fiscalização do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) juntamente com o Batalhão de Polícia Militar Ambiental do Tocantins (BPMA) e o guarda-parque local, realizaram ações preventivas na área do Parque Estadual de Lajeado (PEC). A medida teve como foco a prevenção de atividades de caça na região.

As equipes realizaram incursões no interior da Unidade de Conservação de Tempo Integral de responsabilidade do Naturatins, bem como fizeram abordagens a pessoas que transitavam pelas imediações do local, mas nada de ilegal fora constatado.

Policiais do BPMA realizaram ainda um flagrante durante o período de Cota Zero, estipulado pelo Naturatins por meio da Portaria nº 106/2019, que proíbe o transporte de pescado no Tocantins, quando apreenderam no município de Paranã, região sul do Tocantins, 59 quilos de pescado ilegal e cerca de 400 metros de rede de pesca de responsabilidade de um idoso.

Durante a abordagem, o senhor de 75 anos disse que era pescador profissional. No entanto, a carteira de pesca do idoso estava vencida há oito anos. O material resultado de pesca predatória foi apreendido e os peixes de várias espécies foram doados para uma casa de socialização da cidade. O idoso foi autuado e multado em R$ 1,5 mil.

Em outra ação, um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo na zona rural de Sucupira, ocasião que os policiais ambientais encontraram esse homem em uma motocicleta transportando uma arma de fogo. O suspeito ainda tentou fugir da polícia, jogou a arma no mato, mas foi capturado.

Com o homem foi apreendida a arma calibre 22, com luneta além de 56 munições intactas. O suspeito disse a Polícia Ambiental que a arma tinha registro, mas estava no nome de outra pessoa. O acusado foi levado para a Delegacia de Polícia Civil do município de Alvorada.

Com o saldo positivo da fiscalização Integrada o presidente do Naturatins, Sebastião Albuquerque, destaca a relevância dos parceiros durante a Cota Zero. “Essa parceria reforça a cada dia a importância de ações conjuntas, pois a Fiscalização Integrada acontece com a participação de órgãos municipais, estaduais e federais, quando mostramos à população que todos nós estamos juntos na defesa e preservação dos recursos naturais do nosso Estado”.

O gestor reforçou que constantemente a fiscalização do Naturatins realiza operações em rios e lagos do Estado e que recentemente foram apreendidos mais de sete mil metros de redes de pescas de diversas malhas, além de outros materiais predatórios. “Estamos atentos inclusive com fiscalizações nas divisas do estado. Informamos ainda que as nossas ações não são somente repressivas. Também temos medidas educativas que ocorrem em todo Estado”, disse.

Parceiros

São parceiros do Naturatins na ação na Fiscalização Integrada da Cota Zero, a Polícia Rodoviária Federal; Marinha do Brasil (Capitania Fluvial Araguaia-Tocantins); Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); Ministério Público Estadual; Polícia Militar do Tocantins; Batalhão de Polícia Militar Ambiental; Batalhão de Polícia Militar Rodoviária Estadual e Divisas); Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente e Conflitos Agrários; Fundação Municipal do Meio Ambiente; Guarda Metropolitana Ambiental de Palmas; Adapec e Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh).

Durante a Cota Zero, a proibição é para o transporte de pescado em qualquer quantidade, obtido na modalidade de pesca amadora ou esportiva nas bacias dos rios Tocantins e Araguaia, seus afluentes e demais cursos d’água. Os pescadores credenciados e com as licenças de pesca regularizadas poderão, durante a Cota Zero, pescar e consumir no local até 5 kg de peixe.