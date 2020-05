Governo do Tocantins da continuidade à segunda etapa do Projeto de Assistência a Músicos e Artesãos

Com uma capacidade ampliada para analisar 2.100 testes por semana, com média de 300 por dia, o Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen/TO) realizou até o dia 10 de maio, 2.688 testes RT-PCR (testes de biologia molecular) dentro do Sistema GAL do Ministério da Saúde (MS), sendo 1.605 testes neste mês de maio. Essa ampliação da capacidade de testagem, que antes era de 140 por dia, foi possível graças à articulação entre a Secretaria de Estado da Saúde (SES) e a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), que disponibilizou mais um equipamento para aumentar a capacidade de testes.

A força-tarefa para atender as demandas por exame tem sido positiva e, no momento, não há fila ou amostras reprimidas. “Temos um tempo médio de 24 horas para a liberação dos resultados após as amostras chegarem ao laboratório. Seguimos todos os protocolos e as recomendações estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pela própria SES. Diante disso, os exames são realizados em: pacientes sintomáticos para Covid-19 e aqueles que tenham tido contato, nos últimos 14 dias, com caso confirmado para Covid-19; pacientes internados com suspeita de Covid-19 e óbitos suspeitos de Covid-19”, destaca a diretora do Lacen, Jucimaria Dantas, acrescentando que a análise do Laboratório Central é feita em amostras que são coletadas e enviadas pelos municípios.

Jucimaria explica ainda que, juntamente com o aumento das testagens, eles tiveram que ampliar a equipe. “Antes, nós tínhamos duas pessoas que depois passaram a seis colaboradores e hoje contamos com uma equipe de 12 pessoas só na área técnica de processamento desses exames. Para atender a demanda, nós estamos trabalhando em três turnos, manhã, tarde e noite, até a meia-noite, os sete dias da semana”, pontua.

Para o titular da SES, doutor Edgar Tollini, a sinergia entre todos os órgãos do governo, nesse momento, possibilita os avanços alcançados em todo o setor da saúde. “Todos os órgãos do Governo do Tocantins não têm medido esforços para oferecer um atendimento ágil e de qualidade em meio à pandemia provocada pelo novo Coronavírus. O aumento da capacidade de testes do Lacen, por exemplo, teve ajuda importante da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Esse esforço não teria êxito se não contássemos também com a equipe do Lacen que vem atuando de forma contínua para atender as solicitações de testagem para a Covid- 19, feitas pelas unidades de saúde”, completa.