Governo do Tocantins atende mais de 20 mil famílias na região do Bico do Papagaio com cestas básicas

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), realiza nesta semana mais uma etapa de entrega de cestas básicas as famílias vulneráveis e trabalhadores impactados pela pandemia da Covid-19, de municípios da região do Bico do Papagaio. A distribuição de cestas básicas teve início nesta quarta-feira, 24, e segue até o próximo domingo, atendendo os municípios de Nazaré, Praia Norte, Sampaio, Esperantina, Augustinópolis e Axixá do Tocantins. O recurso dos 2.400 kits é oriundo de emendas parlamentares de deputados estaduais.

O objetivo é garantir a segurança alimentar da população afetada pela pandemia da Covid-19.

Ação no Bico do Papagaio

Desde o mês de março, foram atendidas mais de 20 mil famílias nos 25 municípios da região do Bico do Papagaio atendendo à população idosa, assentados, quebradeiras de coco babaçu, famílias vulneráveis, músicos, artesãos e demais trabalhadores afetados pela pandemia.

Segundo o secretário da Setas, José Messias Araújo, ja são mais de 90 dias de cuidados do Governo do Estado com a população que necessita de apoio. “Em 22 de março, teve início a ação de distribuição de cestas básicas, começando pelas famílias impactadas pelas enchentes, em 11 municípios do Bico do Papagaio, por determinação do governador Mauro Carlesse. No início, ainda por determinação do Governo do Tocantins, priorizou-se a entrega de alimentos e itens de higiene para idosos, dos 139 municípios. Em outra etapa, atendemos também nos 25 municípios da região do Bico do Papagaio famílias vulneráveis e trabalhadores por meio dos Centros de Referência de Assistência Social. Ainda como parte da estratégia de cuidar do povo tocantinense, o Governador orientou para a construção de uma parceria entre Setas, Ruraltins [Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins] e Adetuc [Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa]”, informou.

Na parceria, o Ruraltins ficou responsável pelo cadastro e pela entrega de cestas básicas para comunidades e assentamentos rurais; e a Adetuc responsável pelo cadastro e pela entrega dos kits para músicos e artesãos. “A intenção é facilitar a logística e garantir a entrega de alimentos na casa de cada família que necessitar, nesse momento da pandemia” informa o gestor.

A ação executada pelo Governo do Tocantins, por meio da Setas, teve início com o Decreto n° 6.070, de 18 de março de 2020, em que o governador Mauro Carlesse determinou situação de emergência no Tocantins em virtude dos impactos do novo Coronavírus. Em todo o Estado, foram atendidas cerca de 100 mil famílias afetadas pela pandemia.

Cestas básicas

Cada cesta básica contém: Um pacote de arroz (5 kg) agulhinha especial, tipo 1; um pacote (2 kg) de açúcar cristal; 1 pacote (1 kg) de feijão carioca; um pacote (250 gramas) de café torrado e moído; uma garrafa pet (900 ml) de óleo de soja; um pacote (500 gramas) de macarrão espaguete; um pacote ( 350 gramas) de extrato de tomate; um pacote (1 kg) de sal refinado; 1 lata (125 gramas) de sardinha; um pacote (400 gramas) de biscoito doce tipo maisena; um pacote (500 gramas) de flocão de milho; um pacote ( 250 gramas) de sabão em barras, com cinco unidades; duas unidades (90 a 100 gramas cada) de sabonete e duas unidades (90 gramas cada) de creme dental, com flúor.