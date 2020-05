Governo do Tocantins atende idosos dos 139 municípios com mais de 10 mil cestas básicas

Com máscara, respeitando o distanciamento social e lamentando muito não poder abraçar aqueles que choraram de alívio ao receber uma cesta básica, o senhor Iron de Araújo, membro da Pastoral do Idoso em Araguatins, conta como foi participar da entrega de donativos organizada pelo Governo do Tocantins. “Nós que conhecemos e lidamos no dia a dia com o sofrimento dos idosos em nosso Estado sabemos da importância dessa ação. É reconfortante poder ver esse movimento. Muitas dessas pessoas nem são aposentadas e já não conseguem mais trabalhar. E, no caso dos aposentados, o valor na maioria das vezes não supre todas as despesas”, destacou.

A realidade relatada por Iron pode ser percebida no depoimento de Sebastiana Martins, de 72 anos, que, além de se manter com mantimentos e remédios, acolhe a filha gestante que está doente e o neto. “Somos muito gratos por esse socorro, obrigada por me procurarem na minha casa para trazer essa cesta que vai me ajudar muito”, frisou.

A ação executada pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas) e em parceria com os Centros de Referência da Assistência Social (Cras) nos municípios, teve início com o Decreto n° 6.070, de 18 de março de 2020, em que o governador Mauro Carlesse determinou situação de emergência no Tocantins em virtude dos impactos do novo Coronavírus.

A partir do decreto, a ação começou a ser realizada com recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (Fecoep-TO), baseada na Lei nº 3.015, de 30 de setembro de 2015, que considera a decisão plenária do dia 23 de março de 2020 (Resolução nº 01/2020, de 31 de março de 2020), que aprovou a destinação de recursos financeiros a órgão público estadual, para execução de projeto social, na intenção de combater e erradicar a pobreza, com a distribuição de 200 mil cestas básicas à população necessitada.

Segundo o secretário da Setas, José Messias Araújo, a determinação do Governador de priorizar os idosos foi fundamental para suprir esse público e ajudar a mantê-los em casa “Não podemos exigir das famílias que elas se isolem se não têm condições e garantir o básico. A medida foi preventiva e, graças à parceria dos municípios por meio dos Cras, conseguimos ser rápidos em atender a demanda mais urgente”, explica o gestor.

Dona Maria Bezerra, 64 anos, é moradora de Brasilândia e falou sobre a importância de receber os donativos. “Aqui, estava todo mundo precisando de ajuda, veio a determinação de isolar e temos que obedecer, mas com o mantimento fica mais fácil ficar quietinho em casa”, agradeceu a idosa.

O secretário executivo da Setas, responsável pela logística de distribuição, Tiago Martins, explica que a seleção dos beneficiados foi feita com base no cadastro de idosos dos Cras, por meio do Sistema de Informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Sisc). A medida, assim como a parceria dos municípios, foi fundamental para garantir que as pessoas que realmente precisam recebessem a cesta. “Em menos de 20 dias, conseguimos atender os idosos dos 139 munícipios com 10.189 cestas básicas e depois disso partimos para autônomos, mototaxistas e outras famílias que estão sendo fortemente impactadas pela pandemia”, enfatizou Tiago.

Balanço da Ação

A entrega de donativos, que teve início em 21 de março, já atendeu mais de 35 mil famílias, por meio da Setas e órgãos parceiros. Nessa quinta-feira, 7, cerca de 8 mil cestas começaram a ser distribuídas no Bico do Papagaio, região norte do Tocantins, destinadas aos moradores de assentamentos rurais.

A partir deste sábado, 9, mais 800 cestas básicas, serão entregues aos taxistas e mototaxistas de Araguaína.