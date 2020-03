Governo do Estado organiza caravanas de agricultores familiares para Agrotins 2020

A agricultura familiar no Tocantins é parte importante para o desenvolvimento do agronegócio tocantinense. Neste sentido, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro) e do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), organiza um total de 120 caravanas de agricultores familiares dos 139 municípios tocantinenses, que devem participar da Feira de Tecnologia Agropecuária (Agrotins 2020). A feira ocorrerá de 5 a 9 de maio no Centro Agrotecnológico de Palmas, saída para Porto Nacional. O assunto foi tema da reunião entre representantes da Seagro e do Ruraltins, nessa quarta-feira, 4, em Palmas.

Segundo a gerente de Associativismo e Cooperativismo da Seagro, Sandra Correia, a participação destes agricultores no evento é oportunidade para se adquirir mais conhecimentos e poder adaptar as novas tecnologias relativas à área produtiva. “É uma vitrine para os agricultores, pois, no local, eles poderão participar de palestras, clínicas tecnológicas, dinâmicas, minicursos voltados às diversas áreas da agricultura familiar”, argumentou.

As 120 caravanas recebem um total de 5 mil agricultores familiares de 230 organizações sociais, dentre associações, cooperativas e sindicatos de todo o Estado.

Na organização da feira, a Seagro é responsável por: logística, hospedagem, transporte, alimentação e orientação repassada aos produtores. Já o Ruraltins é responsável por mobilizar as caravanas no interior do Estado. Em 2019, mais de 4 mil agricultores familiares participaram da Agrotins.