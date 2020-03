Governo do Estado coloca carros de som para orientar população a permanecer em suas casas

O Governo do Tocantins tem feito uso de todos os dispositivos legais e lançado mão de toda sua capacidade de mobilidade de pessoal e material para executar ações de prevenção e combate ao Novo Coronavírus, de modo a reduzir o impacto da Covid-19 na população tocantinense. Desde a tarde deste domingo, 22, por determinação do governador Mauro Carlesse, carros de som estão percorrendo as maiores cidades do Estado orientando para que as pessoas continuem dentro de suas casas como forma de se protegerem.

A ação, que começou neste domingo, continuará durante toda a semana fortalecendo a necessidade de que a população não saia para as ruas, permanecendo, com seus familiares, em isolamento em suas residências. Somente saindo em caso de extrema necessidade.

Na noite deste domingo a Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou mais uma atualização do Boletim de Acompanhamento Covid-19. O Tocantins apresenta 5 casos confirmados da doença e 64 casos suspeitos. Em comparação com outros estados, os números do Tocantins estão baixos, mas crescendo lentamente, isso porque o Governo do Estado e municípios agiram de forma rápida e precisa em ações de prevenção e enfrentamento à crise. O isolamento social dos tocantinenses é a principal arma para que o crescimento continue lento, de forma que o sistema de saúde possa tratar a todos os que tiverem necessidade de atendimento especializado, à medida que se fizer necessário.

A Secretaria de Estado da Saúde alerta que com o início da semana, muitas pessoas pensam em sair de casa, para fazer compras e trabalhar, e esse movimento termina em colaborar para a transmissão acelerada do vírus. Por isso, é muito importante que o esforço feito, até agora, pela população continue, para que seja possível manter a proliferação da Covid-19 em níveis possíveis de serem tratados.

Campanhas

Além da campanha com os carros de som, desde o início das ações, o Governo do Estado tem mantido campanhas informativas e de prevenção em todas as emissoras de televisão do Estado e também em rádios. Ainda uma maciça campanha em todas as redes sociais, com plantão 24 horas das equipes de jornalismo do Governo, de forma a fornecer o máximo de informação confiável à população tocantinense.

O Governo do Estado orienta também para que os cidadãos evitem buscar informações em fontes não oficiais. Muitos fake news circulam pelas redes sociais e somente geram desinformação. Os canais oficiais do Governo do Tocantins e do Ministério da Saúde oferecem informações precisas, seguras e confiáveis sobre a crise do Novo Coronavírus e dá orientações de como se prevenir.