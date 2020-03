Governo altera funcionamento da Assistência Farmacêutica do Estado

Uma farmácia foi notificada em Araguaína nessa quarta-feira, 25, por não apresentar a nota fiscal de máscaras durante ação de fiscalização do Procon Tocantins. Os produtos estavam sendo vendidos acima do valor encontrado em outros estabelecimentos comerciais.

Durante o monitoramento de preços, que está sendo realizado pelo órgão de defesa do consumidor, foi identificado que, na Farmácias Bom Preço, localizada na Vila Rosário, um modelo de máscara estava sendo vendido com valor superior aos demais estabelecimentos comerciais. “Em nossa pesquisa, identificamos que este mesmo produto, da mesma marca e modelo, estava sendo vendido em torno de R$ 6 a unidade. Nesta farmácia, a máscara era vendida a R$ 20. Solicitamos a nota fiscal e não foi apresentada”, explica Walter Viana, superintendente do Procon Tocantins.

O artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) proíbe que o fornecedor de produtos ou serviços realize práticas abusivas que lesam o consumidor. O superintendente do Procon, Walter Viana, explica que é proibido exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva ou elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviço. “Neste momento de calamidade pública devido à pandemia do novo Coronavírus, o fornecedor não deve pensar em lucro. Os estabelecimentos que agirem de forma abusiva serão autuados pelo Procon Tocantins”.

Denúncia

O gerente de fiscalização do Procon, Magno Silva, orienta o consumidor a denunciar. “Ao perceber qualquer irregularidade, o consumidor deve fazer a denúncia ao Procon Tocantins por meio do Disque 151, ou pelo Whats Denúncia no (63) 99216-6840”.

Outra autuação

Na terça-feira, 24, o Procon Tocantins autuou uma farmácia na região sul de Palmas, por aumento injustificado no preço de máscaras. A denúncia foi realizada por um consumidor que apresentou o cupom fiscal comprovando o aumento abusivo.

O consumidor relatou que, no último dia 14 deste mês, comprou uma máscara na Drogaria Genérica em Taquaralto, no valor de R$ 4,99. No mesmo dia, ao retornar para comprar outra unidade, o produto já estava no valor de R$ 6,99.