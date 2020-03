Governo abre licitação para reconstrução rodoviária em dois deslizamentos de rodovias

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura, Cidades e Habitação (Seinf), abriu licitação para todas as construtoras concorrentes de países cadastrados no Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento (Bird/Banco Mundial), visando à execução de obras para a Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto).

A licitação tem por objetivo a recuperação de dois pontos críticos em desmoronamento de taludes e erosões na rodovia TO-130, trecho Santa Tereza/Trevo TO-255 e Trevo TO-255/Ponte Alta do Tocantins. “Os dois trechos tiveram comprometimento de parte do corpo estradal, provocado pelo deslizamento de talude”, afirma o engenheiro Manoel Lúcio Ruiz, um dos responsáveis pelo Programa de Desenvolvimento Regional e Integrado (PDRIS) na Ageto, no Tocantins.

As obras serão financiadas pelo PDRIS com parte do montante de US$ 300 milhões, que o Governo do Tocantins assinou com o Banco Mundial. O valor mínimo de garantia que as construtoras devem apresentar junto às suas propostas é de R$ 150 mil. O concorrente poderá apresentar proposta individualmente ou como participante de consórcio de empresas.

Edital

O projeto de engenharia para a execução das obras encontra-se em anexo ao processo licitatório que pode ser adquirido, pelas empresas interessadas, com o Edital de Licitação, por meio de solicitação por escrito, na Comissão de Licitação da Superintendência de Licitação de Obras e Serviços Públicos da Secretaria da Infraestrutura, Cidades e Habitação situada na Rodovia TO-010, KM 01, Lote 11, setor leste de Palmas, CEP: 77.001-970, e-mail: [email protected] Telefone (63) 3218- 7194, Fax: (63) 3218-1637, Palmas, Tocantins.

Outra maneira de adquirir o Edital e cópias adicionais é pelo site: www.seinf.to.gov.br no link Licitações (Editais), onde os interessados também poderão obter mais informações sobre o processo licitatório.

Prazo

O prazo final para a apresentação das propostas é dia 5 de maio de 2020, às 10 horas, na sede da Seinf. Mesmo horário em que será iniciada a abertura das propostas, na presença dos interessados que desejarem assistir a cerimônia de abertura.

Segundo a secretária de Estado da Infraestrutura e presidente da Ageto, Juliana Passarin, as obras em licitação possuem um certo grau de complexidade devido às características do solo. “Mas, no projeto de engenharia estão previstas soluções para a estabilização do solo e garantir a eficiência e o tráfego no local”, afirma.