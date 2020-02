Governador Mauro Carlesse prestigia pré-carnaval “Toca pra Praça”

Resgatar o Carnaval de rua com as famílias. Esse foi o propósito da primeira edição do pré-carnaval Toca pra Praça, aberto oficialmente pelo governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, acompanhado da primeira dama Fernanda Carlesse, no estacionamento da Praça dos Girassóis neste sábado, 15.

O evento é uma iniciativa do Instituto Cidadania Amazônia, com apoio do Governo Estado do Tocantins, por meio da Agência de Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc).

Nessa mesma estrutura na Praça dos Girassóis, será realizado o Carnapraça, que promete movimentar o Carnaval nos dias 21, 22 e 23 como alternativa de entretenimento para os palmense durante a festa de momo.

O pré-Carnaval teve início a tarde, com o matinê para as crianças. A festa prosseguiu a noite para os adultos e reuniu blocos e grupos artísticos de vários segmentos sociais de Palmas. “O Toca pra Praça representa o resgate dos carnavais de família, dos blocos de amigos, com marchinhas que marcaram época. Essa forma de brincar Carnaval é muito mais saudável, porque proporciona um lazer seguro, sem violência, além de movimentar a economia popular e gerar renda”, comentou o Governador afirmando que, pelo sucesso do pré-carnaval, o evento deve se tornar uma tradição na capital.

O espaço conta com decoração típica, vila gastronômica, monitores, espaço para portadores de deficiência com tenda, blocos carnavalescos.

O evento contou com apresentações da Banda da Polícia Militar do Tocantins, o projeto Tambores do Tocantins, Rei Momo, casal de mestre-sala e porta-bandeira e passistas, além das parcerias do Mujica Bar e projeto Boto Fé Nesse Carna.

Também prestigiaram o evento secretários de Estado e outros auxiliares do governo.