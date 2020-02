Governador Mauro Carlesse prestigia posse de José Roberto Torres na Procuradoria-Geral do Ministério Público de Contas

O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, prestigiou na tarde desta terça-feira, 4, a posse de José Roberto Torres Gomes como procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC). A solenidade foi realizada no auditório do Tribunal de Contas do Estado (TCE-TO), com a presença de representantes do Executivo Estadual, do Judiciário, do Legislativo e outros organismos públicos do Estado do Tocantins e de outros estados.

José Roberto Torres foi o mais votado em eleição realizada em novembro de 2019 e nomeado pelo governador do Estado, Mauro Carlesse, para o biênio 2020/2021. Para o Governador, a posse do novo procurador-geral representante a harmonia entre os poderes. “Ele representa harmonia entre todos os poderes para que a população tenha boas perspectivas e, tanto as prefeituras quanto o governo possam melhorar a prestação de serviço ao cidadão”, frisou.

Conforme José Roberto Torres, a interação do TCE com os órgãos públicos é fator preponderante para a evolução dos serviços e a boa aplicação dos recursos para bem atender a população. “Não é preciso apenas ter contas perfeitas, é preciso atender os anseios do povo, a quem devemos prestar contas. É preciso orientar a gestão pública a aplicar os recursos com ações voltadas a melhorar a vida dos tocantinenses. Isso também faz parte do nosso trabalho”, destacou.

Perfil

Natural de Passos (MG), José Roberto Torres Gomes, de 58 anos, é graduado em Direito pela Universidade Federal de Sergipe. Mestrado em Direito pela UNICEUB, já assumiu quatro secretarias em Palmas, entre elas, de Administração, Planejamento e Gestão, Transparência e Controle e Assuntos Jurídicos. Foi também defensor Público de Primeira Classe do Estado de Sergipe e diretor Técnico da Defensoria Pública do Estado de Sergipe.

Na Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, atuou como diretor Legislativo, chefe do departamento de Assuntos Legislativos, assessor Parlamentar e Assistente Parlamentar da Presidência e procurador Jurídico.