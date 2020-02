Governador Mauro Carlesse garante à classe empresarial a renovação dos 75% da alíquota do ICMS

Na manhã desta terça-feira, 4, o governador Mauro Carlesse recebeu líderes e representantes da classe empresarial do Tocantins e garantiu que renovará o benefício que reduz em 75% a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O benefício será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta sexta-feira, 7, com data retroativa ao dia 1º de janeiro de 2020 para que não haja prejuízo contábil às micro e pequenas empresas que são optantes do Simples Nacional.

Segundo o governador Mauro Carlesse, a redução proporcionada à classe empresarial é um retorno de melhorias à população por meio de qualidade de vida e oportunidades.

“Meu papel é lutar pelo povo do Tocantins e proporcionar melhor qualidade de vida a cada um. Qualquer aumento de imposto no ramo de comércio e serviços quem acaba pagando a diferença é povo que é o consumidor final desses empresários. Por isso, essa redução de 75%, além de evitar o aumento nas mercadorias, também impulsiona o desenvolvimento da classe empresarial do nosso Estado, que é uma das que mais geram emprego e renda para nossa população”, destacou.

O governador Mauro Carlesse ainda afirmou que a reunião serviu para reafirmar o compromisso e dar continuidade ao que já estava caminhando, “e, é claro pensarmos em uma forma de renovação dentro do que a lei permite, pelo menos uns dois meses antes do final do prazo estipulado”, complementou e foi aplaudido pelos representantes empresariais.

O presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Tocantins (Faciet), o empresário Fabiano do Vale, afirmou que os micros e pequenos empresários querem gerar emprego e podem fazer melhor cada dia quando oportunidades são geradas por um Governo que entende a importância empresarial dentro de um Estado. “O governador Mauro Carlesse tem essa visão de empresário que nos permite desenvolver e, consequentemente, ajudar o Tocantins a crescer junto, por meio da geração de empregos, renda e oportunidade”, pontuou.

Para abordar a importância dessa iniciativa do Governo do Estado em manter a redução do ICMS como incentivo, o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Palmas (Acipa), Joseph Madeira, disse que, ao estender a mão para a classe empresarial, o governador Mauro Carlesse automaticamente está estendendo a mão a milhares de pais e mães de famílias no Tocantins.

“Está me acompanhando aqui hoje o meu amigo Edivaldo, vigilante que há quase dois anos ficou conhecido na Capital por pedir emprego com uma placa em um semáforo. Após inúmeras ligações que recebi me falando sobre o caso, fui atrás dele e o encontrei atrás de lote para capinar para juntar dinheiro e ir embora. Eu pude oferecer um emprego ao Edvaldo e com isso, ele conseguiu comprar sua moto e agora a sua casa própria”, contou Joseph Madeira.

“Então Governador, seu trabalho decente e a sua sensibilidade para com todos estão gerando dignidade e oportunidade de trabalho para milhares de Edvaldos por todo esse Tocantins. Parabéns!”, complementou o presidente da Acipa.