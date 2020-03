Governador Mauro Carlesse declara estado de calamidade pública no Tocantins em razão da pandemia da Covid-19

O prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas, publicará nesta segunda-feira, 23, novo decreto para buscar conter o avanço do coronavírus (covid-19). A nova medida suspende, a partir da segunda, transporte público coletivo no município e o atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais, na terça-feira, 24.

De acordo com o decreto, o Terminal Rodoviário será fechado na quarta-feira, 25. O decreto ainda prevê a restrição do atendimento ao público na prefeitura a partir da terça-feira, mantendo em cada secretaria apenas os serviços essenciais.

A decisão foi necessária diante da Portaria nº 254, do Ministério da Saúde, publicada nesta sexta-feira, 20, que declarou em todo o território nacional estado de transmissão comunitária. O número de suspeitos de contração do vírus em Araguaína subiu para nove.

A iniciativa do prefeito conta com o respaldo da presidente da Associação Comercial e Industrial de Araguaína (Aciara), Hélida Dantas, e de empresários locais, que discutiram com o poder público sobre as novas medidas a serem adotadas, principalmente em relação ao à suspensão do atendimento no comércio.

“Apenas os serviços essenciais de abastecimento e saúde serão mantidos. É uma maneira de tentar conter a curva de crescimento do vírus. O apoio da população neste momento, ficando em casa e saindo apenas para o necessário, tomando todas as medidas necessárias, é essencial para que saiamos da melhor forma possível no combate a esse vírus”, afirmou Dimas.

Fechamento total

Ronaldo Dimas entrou em contato com o governador Mauro Carlesse neste sábado sobre o fechamento da Rodoviária, por se tratar de transporte interestadual, de responsabilidade do Governo do Estado. Caso o Governo não se posicione, Dimas manterá o fechamento a partir do dia 25. Além da rodoviária, também serão fechados os pontos de transporte da Feirinha e do Mercado Municipal.

O Terminal do Transporte Coletivo Urbano localizado na Praça das Bandeiras terá todos os serviços suspensos por tempo indeterminado de imediato. Realizado pela empresa Viação Passaredo, o serviço atende hoje a 120 dos 141 bairros da cidade, com 14 linhas ativas. Cerca de 3.500 usuários terão os cartões de uso bloqueados.

“O fechamento do Aeroporto é de determinação do Governo Federal, no entanto a empresa Passaredo já anunciou suspensão dos voos a partir desta segunda-feira”, explicou Dimas.

Outras medidas

Na última quinta-feira, 19, o prefeito Ronaldo Dimas autorizou a aquisição de 1.000 testes rápidos de identificação da covid-19. Determinou ainda a abertura de licitação para compra de 20 mil cestas básicas para distribuição a pessoas de baixa renda.

Além disso, o decreto publicado na quinta-feira, 19, determina, entre várias medidas, o fechamento do Parque Cimba, Parque das Águas e de academias, clubes e balneários, proibição do consumo e venda de bebidas alcoólicas em bares e restaurantes, locação de objetos de uso comum, o não-fechamento das ruas na Via Lago nos fins de semana.

Dimas também dispensou do atendimento ao público em órgãos do Município, para que realizem trabalho na modalidade “home office”, os servidores que fazem parte do grupo de risco, como idosos, diabéticos, hipertensos, quem tem insuficiência renal e doenças respiratórias crônicas, mulheres grávidas e lactantes e os colaboradores que possuam sintomas de febre baixa, tosse, dor de garganta e coriza.

Pontos de apoio

Duas unidades básicas de saúde (UBS) passaram a ser porta de entrada para atendimento de qualquer grau de sintomas: UBS JK, localizada na rua Araguaci, quadra 14, bairro JK; e UBS Albeny Soares, que fica na Avenida C, nº 1035, no Setor Couto Magalhães, próxima à Escola Estadual Benedito Canuto Braga.