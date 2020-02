Governador do Rio de Janeiro e Pastor Everaldo, Damaso diz que PSC caminha para ser um dos maiores partidos do Tocantins

O presidente do Partido Social Cristão no Tocantins (PSC-TO), deputado federal Osires Damaso, realizou na sexta-feira (31), o 1º Encontro Regional do PSC, com o tema: “Um partido forte se constrói com a participação de todos!”. Ao lado do presidente nacional da sigla, Pastor Everaldo Pereira, do governador do Estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e do deputado federal de Pernambuco, André Ferreira, Damaso lotou o auditório da Assembleia Legislativa e garantiu que participará ativamente para eleger o maior número de prefeitos e vereadores do partido.

Osires Damaso reforçou os compromissos da legenda e a lisura exigida para as próximas eleições. “Tenho confiança de que vamos crescer no Tocantins e no Brasil e, como presidente do PSC no Estado, quero trabalhar para o fortalecimento da legenda, pois somos um partido que se adapta à realidade social para estes novos tempos”, disse. Damaso também pontuou que “o PSC 20 caminha para ser um dos maiores partidos do Tocantins”.

PASTOR EVERALDO E GOVERNADOR WILSON WITZEL

Já o presidente nacional do PSC, Pastor Everaldo Pereira aproveitou o oportuno para fortalecer o nome de Damaso a uma possível candidatura ao Governo do Estado. “O Osires é um dos nomes mais íntegros e respeitados na política do Tocantins e pode ser um sério candidato ao Governo”, colocou o líder nacional da legenda.

Durante o encontro, o presidente de honra do PSC, governador Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, parabenizou o trabalho do Partido em todo o país e ressaltou que “a política precisa de pessoas com disposição para fazer o certo e a oportunidade de fazermos isso é agora, elegendo pessoas honestas e capazes de lutar pelos interesses da população de seus municípios”.

PRÉ-CANDIDATOS

Entre as autoridades estaduais que prestigiaram o Encontro, estão os deputados estaduais Amélio Cayres e Vilmar de Oliveira, os vereadores de Palmas Felipe Martins e Major Negreiros. Além deles, também estiveram presentes de:

· Ananás – presidente do PSC e pré-candidato a prefeito Rodrigo Balbino e o vereador Rafaelzinho “das 4 Bocas”;

· Araguatins – vereadores Irmão Azevedo e Miguel “do Cajueiro”, que é pré-candidato a prefeito no município;

· Babaçulândia – vereadora e pré-candidata a prefeita Alzenira Brito;

· Barrolândia – vereadora Gilene Aquino, a ex-prefeita e pré-candidata à prefeitura Leila Rocha e seu esposo, o líder Raimundo Rocha;

· Bom Jesus do Tocantins – vereador Felipe Neves e o pré-candidato ao Executivo municipal Bruno Neves;

· Dueré – líder Nilton Batista, que é pré-candidato à prefeitura do município;

· Filadélfia – ex-prefeito e candidato à prefeitura, Edenilson “da Beleu”;

· Goianorte – prefeito Luciano Pereira;

· Goiatins – vereador Max Luz, que pretende concorrer à prefeitura do município;

· Jaú do Tocantins – vereador Osvaldinho e a Dra. Maria, pré-candidata a prefeita;

· Lagoa do Tocantins – líder Petión Curado, pré-candidato à prefeitura;

· Lavandeira – vereadores Alessandro e “Nona”, que deverá concorrer à prefeitura;

· Miracema – ex-deputado estadual e pré-candidato a prefeito Júnior Evangelista;

· Miranorte – pré-candidato a prefeito Dr. Cleomar;

· Natividade – ex-vereador e presidente do PSC local Zé Carlos e o Tino Camelo, pré-candidato a prefeito;

· Novo Acordo – ex-prefeito Gerson e a pré-candidata a prefeita Audete;

· Oliveira de Fátima – ex-vice-prefeito e pré-candidato ao Executivo novaolindense Jair Rodrigues;

· Paraíso do Tocantins – vereadores Paulo Sérgio Diniz – presidente da Câmara, Professor Deley e Whislan Maciel, bem como o presidente do PSC municipal Roberto Bandeira, o ex-vice-prefeito Ary Arraes e o empresário Egnaldo Damaso;

· Pequizeiro – pré-candidato a prefeito Roberto Cavalcante Reis;

· Praia Norte – prefeito Ho-Che-Min;

· Recursolândia – pré-candidato a prefeito Cleiton Neiva;

· Santa Rosa do Tocantins – pré-candidato à prefeitura Albisson;

· Santa Terezinha do Tocantins – pré-candidato a prefeito Naldinho;

· São Valério da Natividade – pré-candidato a prefeito Davi Rodrigues de Abreu;

· Sítio Novo do Tocantins – vereador Bill e o líder Formigão, pré-candidato a prefeito;

· Tabocão – prefeito Vaguim do Valdomiro; e

· Wanderlândia – vereador Dercy Freitas e o pré-candidato à prefeitura Ricardo Madruga.

Além de traçar objetivos, estabelecer metas e realizar filiações, o principal objetivo do encontro foi fortalecer a sigla para as Eleições de 2020. Cerca de 300 pessoas participaram do evento, no auditório da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins.