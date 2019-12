Governador Carlesse destaca avanços e reforça realização do concurso para a Polícia Militar

O governador do Tocantins, Mauro Carlesse, participou da passagem de comando do 1º Batalhão da Polícia Militar (PM), na manhã desta quarta-feira, 11, em Palmas. A solenidade, que contou com a presença de autoridades civis e militares, ocorreu no pátio da unidade localizada na Quadra 303 Sul.

Em seu discurso, o governador Mauro Carlesse destacou os resultados alcançados pelo esforço fiscal e as medidas implementadas desde o início da atual gestão, que, após equalizar as contas públicas, mostrou resultados. “Estou muito feliz, porque estamos chegando ao final deste ano com muitas vitórias. Muitos não acreditavam que nós iríamos conseguir fazer com que este Estado pagasse em dia sua folha. Muitos apostavam que nós não iríamos dar conta de pagar o 13º. Muitos acreditavam que a nossa Polícia Militar não ia dar conta de cuidar do nosso povo, do nosso Tocantins. Acho que eles se enganaram. Estamos terminando o ano e vamos entrar o ano que vem muito melhor”, afirmou.

Em relação à Polícia Militar, o governador Mauro Carlesse destacou o fortalecimento da corporação e o empenho para a realização do novo concurso para a categoria. “Nossa polícia é agora uma polícia muito mais forte, cada vez mais firme e decidida. Agradeço à Polícia Militar pela confiança, dedicação e por tudo que têm feito. Vamos a cada dia melhorar mais, para dar as condições necessárias aos policiais militares, civis, aos bombeiros e todos que fazem parte da segurança que cuida do nosso Estado. O Governo sempre procura melhorar, dar condições, estruturação e se Deus quiser, vamos fazer esse concurso que vai trazer mais mil policiais militares, 100 como bombeiros. Ainda é pouco, mas é o inicio de uma mudança muito grande”, ressaltou.

Passagem de comando

A solenidade realizada no pátio do 1° Batalhão da Polícia Militar marcou a passagem de comando da unidade. A partir desta quarta-feira, 11, o Primeirão de Ouro, como é conhecido, passa do comando do tenente-coronel Leandro Nunes para o do tenente-coronel João Leyde de Souza Nascimento, que até então comandava o 6º Batalhão da PM, também localizado na Capital.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Jaizon Veras Barbosa, falou que as trocas de comando, além de serem rotina administrativa da PM, são também um reconhecimento aos serviços prestados pelos oficiais. “A troca de comando é um acontecimento natural na instituição. Os oficiais são formados para exercerem as mais diversas funções administrativas e operacionais. Isto visa o aperfeiçoamento do oficial em diversas áreas e, obviamente, reflete em um oficial cada vez mais preparado e instruído para, juntamente com a corporação, oferecer mais segurança à população tocantinense”, assegurou.