Governador Carlesse decreta ponto facultativo nos órgãos estaduais da Capital nesta sexta, 20

O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, decretou ponto facultativo para esta sexta-feira, dia 20 de março de 2020, no município de Palmas, para os órgãos do Poder Executivo Estadual. O Decreto será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) n° 5.564 desta quarta-feira, 18.

Os órgãos estaduais na Capital param já quinta-feira, 19, em razão do feriado que celebra o dia de São José, padroeiro de Palmas. A orientação do Governo e dos órgãos de controle que monitoram a situação do vírus Covid-19 (novo coronavírus) é que as pessoas aproveitem esse período para ficar dentro de casa, reduzindo a aglomeração em locais públicos e evitando possível contágio e proliferação da doença.

Apesar da baixa letalidade em crianças e jovens, o vírus é mais perigoso para idosos, diabéticos, hipertensos e quem tem insuficiência renal ou doença respiratória crônica.

O Governo do Tocantins ressalta que os serviços essenciais serão mantidos, cabendo aos secretários e presidentes de autarquias a preservação e o funcionamento desses serviços, tais como saúde e segurança.

No interior do Tocantins, o expediente dos órgãos públicos estaduais segue de forma normal nos dias 19 e 20 de março.