Governador Carlesse agradece à JBS por doação de equipamentos hospitalares para o Tocantins

O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, acompanhado do vice-governador Wanderlei Barbosa, recebeu 450 mil unidades de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) da empresa JBS, nesta segunda-feira, 6, os itens serão utilizados nas ações de combate à pandemia do novo Coronavírus. A entrega faz parte do projeto Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade, que contemplou o Tocantins com R$ 12 milhões em materiais e insumos, sendo R$ 10 milhões para o Estado e R$ 2 milhões para municípios tocantinenses.

Passaram pelo Palácio Araguaia antes de serem descarregados no Estoque Regulador do Tocantins, cinco caminhões carregados de equipamentos. Nesta ação, foram entregues 200 mil aventais, 200 mil máscaras cirúrgicas e 50 mil luvas de procedimento que serão utilizadas pelos profissionais da Saúde de todo o Estado.

“Agradeço muito à JBS por esta iniciativa que chega em uma hora muito importante e que vai contribuir para salvar vidas. Por conta da pandemia, o uso desses equipamentos aumentou muito e a doação vai nos ajudar a manter nossos profissionais protegidos e oferecer segurança aos nossos pacientes. Espero que esta ação sirva de exemplo para outras empresas”, afirmou o governador Mauro Carlesse, acrescentando que a empresa JBS também contribui com o Estado na geração de emprego e renda, já que tem uma unidade instalada na cidade de Araguaína.

O vice-governador Wanderlei Barbosa destacou que, neste momento de dificuldade mundial, as parcerias são de grande importância para minimizar os efeitos provocados pela crise do novo Coronavírus. “O Estado tem feito a sua parte, mas ter parcerias nos ajuda a fazer mais. Agradecemos muito por eles acreditarem e contribuírem com o Tocantins”, destacou.

De acordo com o gerente Administrativo da unidade da JBS de Araguaína, João Henrique Costa Silveira, a empresa destinou R$ 400 milhões para o enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus no Brasil. “Nossa empresa tem 114 pontos de presença espalhados pelo país, então temos a facilidade de detectar as necessidades do nosso povo. Fizemos um levantamento junto às secretarias municipais, estaduais, juntamos com o banco de dados que tínhamos e em tempo recorde destinamos este valor para todo o Brasil. A JBS é uma empresa cidadã e, por ter este perfil, não poderia ver uma situação como esta e não contribuir”, informou, destacando que na última semana a empresa fez entregas para Araguaína e ainda atenderá as cidades de Augustinópolis, Aguiarnópolis, Tocantinópolis e Palmas.

As doações da JBS envolvem três frentes de atuação: saúde pública, ação social e apoio à ciência. As iniciativas têm abrangência nacional, chegando a 200 municípios de 18 Unidades da Federação, além do Distrito Federal.

Destinação dos EPIs

O secretário executivo da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Quesede Henrique, informou que os equipamentos beneficiarão, além dos profissionais que atuam diretamente nas unidades hospitalares, aqueles que estão trabalhando em outros setores, a exemplo da Vigilância Sanitária. “No combate à Covid-19, temos profissionais atuando em várias frentes, como os profissionais na Vigilância Sanitária, que atuam na fiscalização e levantamento de dados, e os do Lacen [Laboratório Central do Estado], atuando na análise de amostras. Esses profissionais também serão beneficiados com estes equipamentos que vão nos ajudar muito, tendo em vista a dificuldade que todos os estados estão tendo em conseguir comprar esses equipamentos”, destacou.

Presenças

Presente no evento, o presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (AL/TO), deputado Antônio Andrade, agradeceu a doação em nome de todo o povo tocantinense. “A gente fica muito feliz em receber este benefício. Fica nossa gratidão”, destacou.

Na ocasião, o governador Mauro Carlesse ainda fez questão de lembrar os nomes do senador Eduardo Gomes e do deputado federal Carlos Gaguim e agradecer pelo apoio dado ao Estado nas diversas áreas.

Também participaram da entrega o deputado estadual Cleiton Cardoso; o assessor de Participações Sociais e Políticas de Governo da Secretaria Executiva da Governadoria, Lázaro Botelho; o secretário de Estado da Comunicação, Élcio Mendes; o assessor de Políticas de Governo Descentralizadas, João Neto; e a gerente de Recursos Humanos da JBS, em Araguaína, Viviane Tiburski.