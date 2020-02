Golpistas aproveitam surto do Coronavírus para lesar internautas; palmenses vitimados

Na manhã desta sexta-feira, 31, o prefeito Padre Gleibson Moreira, acompanhado do vereador Manin do Zorra e da secretária Municipal de Cultura, Elisângela Sacramento, reuniu presidentes dos blocos de rua e artistas locais para anunciar a programação oficial do Carnaval de Dianópolis, o DianoFolia 2020, na região Sudeste do Tocantins. Com atrações nacional e local, a Prefeitura promete uma festa com toda alegria da Capital do Mundo – como a gestão local define a cidade.

O tradicional DianoFolia traz uma programação diversificada, com participação popular com blocos de rua, além de promover a inclusão com a participação da melhor idade, Universidade da Maturidade (UMA), foliões do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

O DianoFolia 2020 terá início na sexta-feira, dia 21 e termina na terça-feira, dia 25 de fevereiro. O circuito da folia será montado na Praça Liberato Póvoa, no centro da cidade, com trio elétrico para subir e descer a ladeira da Avenida 7 de Setembro em um encontro de ritmos envolvendo foliões, turistas e dianopolinos na tradicional lavagem do duro.

Prefeito (centro) reuniu presidentes dos blocos de rua

e artistas locais para anunciar a programação.

A tradicional festa de carnaval da Terra das Dianas terá shows de sexta à terça. A programação terá início na sexta-feira, dia 21, às 9h com o Bloco da Inclusão, com participação dos pacientes do CAPS e alunos da Escola Colibri (Apae). À noite a festa fica por conta dos acadêmicos da UMA, que organizam o tradicional Baile a Fantasia, no Clube da Melhor Idade e show de Valtinho, onde acontece a abertura oficial do DianoFolia 2020 e escolha do Rei Momo e Rainha do Carnaval.

O DianoFolia conta com a participação dos tradicionais blocos de rua: Gato e as Catrevagens, 100% Ordinário, Sapo, Enxutos, Balão Mágico, Caldeirão da Folia, Indagaê, Bostorozinho e Zorra.

Entre as atrações que prometem animar o DianoFolia 2020, Jefferson Moraes, Lambasaia, Stefane Lorena, Krys França, Batukerê, Oh Delícia e Keythe Araújo, Alex Max, Valtinho, Nosso Som, Forró Pileke, Deivinho Ferreira, Banda Jaé, Atila, Sala de Luxo e Matheus e Mirindibinha.

O DianoFolia 2020 conta com o entrudo do bloco Enxutos, que mantem a tradição de molhar o folião, na segunda-feira, atraindo centenas de foliões que percorrem as ruas de Dianópolis regado de muita música, animação, com direito a banho do caminhão pipa.

Os foliões que optarem pelo DianoFolia, vão participar também da Caminhada Alcoologica no sábado e acompanhar o desfile dos blocos no domingo. Além disso, a festa pensada e preparada para todos os públicos, traz a matinê do Carnaval infantil com o Bloco Balão Mágico e Bostorozinho com a participação do Trenzinho da Alegria, que volta para a Capital do Mundo, fazendo a alegria da criançada durante os cinco dias de folia.

Preparativos

Com uma programação especial, que promete movimentar a alegria e a economia da Terra das Dianas, a Prefeitura inicia os preparativos para fazer de Dianópolis a Capital do seu Carnaval durante os cinco dias da festa mais popular do país. “Estamos de braços abertos. Dianópolis mais uma vez te recebe com toda a alegria da nossa Capital do Mundo. Teremos uma festa segura com participação efetiva da sociedade dianopolina”, destacou o prefeito.

O DianoFolia 2020 tem a realização da Prefeitura Municipal, com apoio do Governo do Estado, Agência de Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa do Tocantins (Adetuc) e Deputada Luana Ribeiro. O evento vai contar com estrutura de praça de alimentação, circuito do trio elétrico, segurança especializada, banheiros químicos, apoio da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Bombeiros Civil.

Programação oficial:

Trenzinho da Alegria

Sexta-feira, 21 de Fevereiro

9h Bloco da Inclusão com participação do CAPS, UMA e APAE

20h Festa a Fantasia no Clube da Melhor Idade e show com Valtinho

20h Abertura Oficial com escola do Rei Momo e Rainha do DianoFolia 2020

Sábado, 22 de Fevereiro

Trenzinho da Alegria

Concentração durante o dia nas sedes dos blocos Indagaê, 100% Ordinário, Caminhada Alcoologica e Caldeirão da Folia.

16h Caminhada Alcoologica

22h Bloco da UMA, Caldeirão da Folia e Indagaê

22h Show com Deivinho Ferreira e Sala de Luxo

00h Show com Jefferson Moraes

02h Show com Stefany Lorena

Domingo, 23 de Fevereiro

Trenzinho da Alegria

14h Matinê com Bloco Balão Mágico e Bostorozinho

16h Show com Banda Lambassaia

20h Desfile dos Blocos 100% Ordinário, Sapo e Gato e as Catrevagens

20h Show com Forró Pileke

23h Show com Krys França

02h Show com Mirindinhas

Segunda-feira, 24 de Fevereiro

Trenzinho da Alegria

7h Concentração do Bloco dos Enxutos

11h Saída do Entrudo do Bloco dos Enxutos

16h Encontro dos Enxutos e Lavagem do Bloco Zorra

17h Lavagem do Zorra com Enxutos – descida da 7 de setembro, saindo do Santo para o Centro da Cidade com trio elétrico

20h Show com Banda Nosso Som

23h Show com Banda Batukerê

02h Show com Banda Oh Delícia e Keythe Araújo

Terça-feira, 25 de Fevereiro

Trenzinho da Alegria

20h Show com Banda Jaé

23h Show com Alex Max

02h Show com Atíla e Mateus

