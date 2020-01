Futebol: Campeonato Tocantinense de 2020 começa neste sábado com oito equipes

Inicia neste sábado, 25, a 28ª edição do Campeonato Tocantinense, que este ano conta com a participação de oito equipes – Interporto, Palmas, Atlético Cerrado, Sparta e Tocantinópolis, Nova Conquista, Araguacema e Capital. A primeira rodada terá partidas já neste sábado entre Atlético Cerrado x Nova Conquista, às 19h15, no Estádio Pereirão, em Paraíso.

No domingo, 26, se enfrentam Palmas x Tocantinópolis, às 16 horas, no Estádio Nilton Santos. O Palmas levou o título da competição em 2019, enquanto que o Tocantinópolis ficou com o vice.

O Campeão do Estadual Tocantinense 2020 será o representante número um do Estado na Copa Verde, Copa Brasil e Campeonato Brasileiro da Série “D” em 2021. O Vice-campeão será o representante número dois do Tocantins na Copa Verde e Campeonato Brasileiro da Série “D” 2021, caso a CBF mantenha esses certames e os mesmos critérios.

O Campeonato será disputado em três fases, sendo que na primeira, as equipes jogam entre si, em apenas jogos de ida e somatória de pontos, classificando-se para a segunda fase, os quatro times que somarem o maior número de pontos.

Já na segunda fase, as quatro equipes classificadas na primeira serão distribuídas em dois grupos de duas equipes que jogarão entre si em jogos de ida e volta, classificando-se as vencedoras de cada grupo, classificando dois times para disputarem o título, em partidas de ida e volta. As equipes iniciarão todas as fases com zero ponto.

Este ano, a Federação Tocantinense de Futebol isentou a taxa de arbitragem aos clubes na disputa do Tocantinense 2020, além de outros benefícios as taxas dos delegados, dos representantes, inclusive a alimentação e logística deste grupo, e também 40% das taxas que envolvam a realização da competição.

O anúncio foi feito pela Federação Tocantinense de Futebol (FTF), por meio de uma circular encaminhada a todos os clubes da primeira divisão e a imprensa em dezembro do ano passado.

Para a FTF, com a forte crise que atravessa o País em todos os setores, além dos fatores regionais, e os entraves à realização do futebol no Estado, a entidade reconheceu o grande empenho de cada dirigente e de seus apoiadores, e com isso, também tem redobrado seus esforços para ajudar as equipes.

