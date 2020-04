Fernandes flexibiliza comércio em Figueirópolis e cria Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus

…

Por Romilton Messias

Jornalista DRT 757 – MTE-TO

O prefeito de Figueirópolis, Fernandes Martins, publicou um novo Decreto (896/2020), na sexta-feira, 27, flexibilizando as medidas tomadas no decreto anterior, de 22 de março. Os ajustes das restrições autorizam o prosseguimento das atividades econômicas do município, mas de forma “limitada” e com algumas acomodações nos atendimentos de modo geral. As adequações foram feitas para a prevenção contra a transmissão do coronavírus.

De acordo com o documento, o decreto surgiu levando em consideração a opinião quase unânime, de médicos e profissionais da saúde em relação à flexibilização das medidas restritivas para o funcionamento do comércio. Outro fator sugerido e acatado pelo Executivo Municipal foi a consignação de restrição de mobilidade à população com idade superior à 60 (sessenta) anos, e de pessoas que tenha doenças crônicas que são considerados mais vulneráveis à pandemia.

Por outro lado, o decreto prevê que todos os estabelecimentos de hospedagem instalados no município devem remeter informações ao (COMPEC) Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento do Coronavírus diariamente, sobre os dados pessoais dos hóspedes, como local de origem, data de chegada e previsão de saída.

Com o novo decreto, o funcionamento de estabelecimentos comerciais, mercados, lojas e prestadores de serviços devem se limitar até as 19 horas. Os bares e similares de natureza alimentar, sem fornecimento de bebida alcoólica, deverá ser até as 22h, enquanto os órgãos públicos municipais funcionarão em seus horários normais.

Entre várias determinações a Prefeitura suspendeu as atividades em praças esportivas sob a gestão do poder público municipal, como estádios, ginásio, quadras poliesportivas ou qualquer atividades ou equipamentos de uso compartilhado.