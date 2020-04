Feira da 304 Sul e casas lotéricas voltam a funcionar com ressalvas

Em momento semelhante ao promovido em Araguaína, na última semana, Gurupi recebeu na tarde desta quarta-feira, 08, o gestor da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Dr. Edgar Tollini, junto com a equipe técnica da pasta para apresentação e esclarecimentos a respeito do Plano Estadual de Contingência para condução dos casos relacionados ao novo coronavírus e a doença que o mesmo causa, a Covid-19. Participaram da reunião o prefeito de Gurupi, Laurez Moreira, o secretário municipal de Saúde, Gutierres Torquato, e o deputado estadual Gleydson Nato, além de representantes da Secretaria Municipal de Saúde.

Na oportunidade, foi possível esclarecer os aspectos técnicos da condução de casos suspeitos e confirmados de covid-19, que segundo o gestor, serão acolhidos no Hospital Geral de Palmas (HGP). “O HGP está com uma ala preparada para receber os pacientes que serão conduzidos por Gurupi, em um primeiro momento”, destacou Tollini.

Complementando a fala do secretário, o médico Infectologista da SES, Rafael Albuquerque explicou que todos os cuidados estão sendo tomados para proteção de profissionais e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), sejam aqueles que estarão na linha de frente recebendo pacientes com suspeita de Covid-19, ou os profissionais de outras especialidades, dentro do ambiente hospitalar.

A superintendente de Unidades Hospitalares Próprias da SES, Elaine Negre, reforçou com os presentes as previsões de incidência da doença na cidade e não descartou a possibilidade de implantação de Unidade de Terapia Intensiva (UIT) isolada e direcionada exclusivamente para pacientes com Covid-19 em Gurupi, na ocorrência de grande aumento nos casos notificados na cidade. Foram ressaltadas ainda as capacitações para todos os profissionais da rede pública e saúde, quanto à condução de pacientes durante a pandemia do novo coronavírus.

“Estamos tomando todas as precauções necessárias para a proteção dos profissionais e usuários do SUS. As medidas adotadas, embora sejam duras, são para a proteção daqueles que necessitam de atendimento médico neste período”, disse a superintendente, se referindo também à proibição de acompanhantes nos hospitais públicos de todo o Estado.

Aberto o debate com os participantes, foram levantadas as pautas relacionadas à saúde no município, como as orientações do atendimento primário nas Unidades Básicas de Saúde e de Pronto Atendimento, condução dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) aos profissionais e a capacidade de transferência de pacientes em UTI móvel, ao que Tollini prontamente esclareceu que serão disponibilizadas unidades exclusivas para os pacientes com suspeita da doença. O prefeito da cidade se mostrou aberto à parceria com o Governo Estadual na condução desses casos.

HGG

Durante a visita, a equipe da SES aproveitou para conferir o andamento das obras do Hospital Geral de Gurupi (HGG), com 54% da primeira etapa concluída. “A nova unidade será referência em atendimento de alta complexidade na região Macro Sul do Estado. Com a conclusão das obras, o Tocantins terá uma ampliação significativa em leitos clínicos e de UTI”, ressaltou Tollini.