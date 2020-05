Famílias de trabalhadores de Gurupi, afetados pela pandemia, recebem auxílio do Governo do Tocantins

Nesta quinta-feira, 14, foram entregues cerca de 650 cestas básicas para mototaxistas, taxistas, frentistas, servidor braçal, membros de associações de assistência social e de recicladores de materiais descartáveis, entre outras. Mais de 1.100 famílias já foram atendidas pelo Governo do Tocantins, através da Secretaria do Desenvolvimento Social (Setas), com a entrega de cestas básicas no município.

O presidente dos mototaxistas de Gurupi, Visionar Custódio dos Santos, esteve no evento e agradeceu, em nome dos profissionais, a força que a categoria está recebendo do Governo do Tocantins, por meio da Setas. “Muito obrigado! Tem muitos pais de famílias precisando e dependendo desses alimentos”. Na casa do mototaxista Walter Rodrigues, são cinco pessoas que dependem dele. “Me sinto aliviado com a chegada das cestas. Já faz dois meses que estamos sem renda. Graças a Deus chegou a hora de receber!”.

Taxista de Gurupi, Domingos da Silva Souza, cuja renda familiar vem do trabalho com o táxi, também agradeceu o apoio do Governo do Estado e a iniciativa do Sindicato dos Taxistas em interceder pela classe. “Os mantimentos chegam em boa hora, todos estamos necessitando. Há cerca de dois meses estamos parados e a condição financeira não é boa. A vontade é de trabalhar para suprir nossas necessidades, mas nessa situação se sente obrigado a aguardar”, afirmou.

A presidente da Apae de Gurupi, Alessandra Pereira, também agradeceu o apoio do Governo do Tocantins para as famílias assistidas pela instituição nesse momento, com a entrega de 170 cestas. “As cestas básicas chegam num momento de grande importância para suprir a carência das famílias da Apae, que por hora atende 180 alunos, informou.

Foi com esses agradecimentos que trabalhadores autônomos e representantes de associações sociais receberam as cestas básicas. São mais de 1.100 famílias, somente no município de Gurupi, que nesse período de pandemia já receberam os itens de alimentação e higiene. O objetivo da ação é garantir segurança alimentar à população, nesse momento de isolamento social, para evitar a propagação da Covid -19.

O secretário da Setas, José Messias Araújo, entende que é grande a responsabilidade da missão entregue à pasta e afirma que está se esforçando, junto a equipe da secretaria, para cumprir o que está determinado pelo Governo do Tocantins. “É determinação do governador Mauro Carlesse que toda a sociedade seja atendida, que todas as famílias que necessitam de alimentos recebam cestas básicas. Por isso pedimos a compreensão das pessoas e das organizações sociais e orientamos que façam as relações das famílias, que necessitam dos mantimentos, com devidos documentos de identificação, e que procurem sempre o Centro de Referência de Assistência Social de sua cidade para receberem as cestas básicas”, informou o secretário.

Colinas, Guaraí e Palmas

“Também nesta semana, foram entregues em Palmas, Colinas do Tocantins e Guaraí cerca de 1.500 cestas básicas, total de 25 toneladas. Nesta sexta-feira, 15, iniciaremos a terceira etapa para atender músicos e artesãos em 16 municípios ”, informou o secretário executivo da Setas, Tiago Costa.