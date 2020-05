Famílias de alunos da rede municipal de ensino começam a receber os kits de alimentos e máscaras de proteção

A Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), iniciou nesta segunda-feira, 04, a distribuição de kits de alimentos e máscaras de proteção às famílias dos alunos da rede municipal de ensino cadastrados no Programa Bolsa Família do CadÚnico.

A ação tem como objetivo garantir aos alunos que dependem da alimentação escolar que não fiquem sem se alimentar durante a suspensão das aulas, em decorrência da pandemia do Coronavírus (Covid-19); além de protegê-los através do uso de máscaras, que é obrigatório a partir desta segunda-feira na Capital.

A Escola de Tempo Integral Duque de Caxias (ETI DC) Caroline Campelo realizou nesta manhã o agendamento de 50 famílias para receber os kits e as máscaras. Para a retirada, era necessário que os pais portassem algum documento de identificação com foto, além de assinarem o termo de recebimento dos mantimentos no ato da entrega.

A ETI conta com 484 alunos cadastrados no Programa Bolsa Família e no decorrer da semana, a escola entrará em contato com os pais para fazer o agendamento e retirada dos kits, evitando aglomeração. A diretora Marta Pacheco ressalta que estão sendo seguidas todas as normas de segurança para receber os pais na escola. “Também estamos pedindo um pouco de paciência a todos, pois os agendamentos acontecem por turmas, para não concentrar um número volumoso de pais aqui. Além dos kits, estamos confeccionando no ateliê da escola as máscaras de tecido para doar às famílias em situação de vulnerabilidade, e assim, ajudaremos nossos alunos a se prevenirem”, disse.

Mãe de duas filhas matriculadas na escola, Dulcirene Paz descreveu o que sentiu ao receber os alimentos e as máscaras. “Neste momento de crise, no qual muitos pais perderam seus empregos por causa da pandemia, e encontram-se desesperados sem ter o alimento à mesa, eu vejo essa iniciativa da Prefeitura e da escola de uma forma especial, um ato de amor ao próximo, de cuidado com os nossos filhos”, falou acrescentando: “Essa doação garantirá a refeição das crianças e as máscaras ajudarão na prevenção da doença, afinal, muitos pais não têm como adquiri-la”.

Os kits

Os kits de alimentação são compostos com produtos perecíveis e não perecíveis, adquiridos junto aos fornecedores contemplados pelas licitações de compra de produtos para a alimentação escolar e vai atender as famílias em situação de vulnerabilidade e cadastradas no Programa Bolsa Família.

Uso obrigatório das máscaras

Por determinação do Município, o uso de máscaras em Palmas passa a ser obrigatório a partir desta segunda-feira, 4 de maio, obedecendo o Decreto nº 1.884 publicado do Diário Municipal Oficial de 27 de abril de 2020. A decisão foi tomada com o objetivo de ampliar as medidas de combate à propagação do Coronavírus (Covid-19). Segundo o Decreto, o cidadão que for flagrado em espaço público da cidade sem máscara pode ser multado em R$ 80.