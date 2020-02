Faltam quatro dias para o CarnaFolia 2020!

Faltam quatro (4) dias para o CarnaFolia 2020! Os grandes cantores, bandas e duplas nacionais como Israel Novaes, Fabinho Papazoni, Os Barões da Pisadinha, Batukerê, Max e Luan, Diego e Arnaldo, Forró de Elite, e Caio Victor e Tinan agitarão o maior carnaval do Tocantins. E tem muito mais! Os bloquinhos de rua; a escolha do Rei Momo, da Rainha do Carnaval e da Rainha da Melhor Idade; matinê para as crianças; desfile de rua com o “Desenterro da Boiúna” e os Bonecos Gigantes; e mais artistas locais e regionais completarão a folia desse ano. O Espaço Cultural Beira Rio, na orla da cidade, se prepara para receber o circuito do carnaval, de 21 a 25 de fevereiro, que será montado em 10 mil² de área.

Uma grande praça de alimentação, para os mais diversos paladares, será preparada para receber os foliões, das 20 às 4 horas da manhã. Um público de 50 mil pessoas é esperado para curtir a folia portuense.

Visitantes, turistas e todos os amantes da maior festa popular do Brasil são os convidados especiais. A organização da festa é da Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo, chefiada pelo secretário Arnaldo Bahia.

Os Barões da Pisadinha na folia portuense

Os cantores, bandas e duplas locais e regionais também estarão no Palco Pau D’ Óleo animando a grande festa – Ricardo e Thiago, Grupo Belelê, Rafa Souza, William e Marcelo, Doce Balanço, Marcelo e Adriano, Maikynho Top, Juarez Falcão, Pagode Vip Moral e Banda D’Vinil.

O início da folia já começará com a escolha do Rei Momo e das Rainhas do CarnaFolia 2020 e da Melhor Idade, na sexta-feira, 21 de fevereiro. Em seguida terá os shows de Tambores do Tocantins, William e Marcelo, e Rafa Souza.

No sábado, 22, será o ‘Desenterro da Boiúna’, saindo da Praça da Catedral, no Centro Histórico, às 8 horas da manhã, passando pelas principais ruas e avenidas da cidade com os Bonecos Gigantes, grupo de capoeira Raízes, APAE de Porto Nacional, e as equipes das Secretarias Municipais, até o circuito do Carnaval. Tudo ao som da Banda Mestre Adelino – da Guarda Municipal, e dos Tambores do Tocantins.

Desenterro da Boiúna e os Bonecos Gigantes

Nesse mesmo dia, a partir das 20 horas, o palco da folia receberá a Orquestra Porto Big Band, Juarez Falcão, Fabinho Papazoni e Israel Novaes.

No domingo, 23 de fevereiro, a partir das 18 horas, a Banda D’Vinil animará a Matinê para as crianças, junto com os Bonecos Gigantes, a Boiúna e personagens infantis. Às 20 horas, a Orquestra Porto Big Band retornará ao palco junto com o grupo Belelê, a banda Batukerê e a dupla Max e Luan pra encerrar a noite com muito carnanejo.

A segunda-feira de carnaval, 24, quarto dia de folia, a partir das 20 horas, a animação começa, novamente, com a Orquestra Porto Big Band. Em seguida, o grupo Pagode Vip Moral, a dupla Diego e Arnaldo e a banda Forró de Elite comandam a noite.

Sete atrações encerrarão o CarnaFolia 2020, na terça-feira, 25. Os shows começam com a Banda Doce Balanço que puxará a Matinê, no Espaço Cultural Beira Rio, a partir das 18 horas. Os Bonecos Gigantes, a Boiúna e personagens infantis agitarão o quinto dia de folia. Às 19h30 sobe ao palco a dupla Marcelo e Adriano e depois, Ricardo e Thiago.

Às 20 horas, Maikynho Top animará os foliões com uma variedade de ritmos. Às 23 horas, Os Barões da Pisadinha vem com tudo pra marcar o carnaval portuense. Com o hit “Tá Rocheda”, dançado até pelo jogador Neymar, em setembro de 2019, vem se consagrando como a maior banda de forró e tecnobrega do país. Outro hit de sucesso que tem arrastado multidões Brasil a fora, é o “Já que me Ensinou a Beber”. Os vocalistas Rodrigo e Felipe já avisaram que vão “quebrar tudo” no CarnaFolia 2020.

Caio Victor e Tinan, de Marabá no estado do Pará, sobem ao palco à 1 hora da manhã com a música lançamento da banda “Edinalva”, gravada com a participação especial de Mano Walter.

E a folia portuense 2020 será encerrada na madrugada da terça-feira de carnaval, pela Orquestra Porto Big Band. Um show de interpretações, que fará o público ir ao delírio.

Para o prefeito Joaquim Maia é uma grata satisfação poder proporcionar os dias de folia para a comunidade, visitantes e turistas, com segurança, organização, valorizando os empreendedores do ramo da cultura e do turismo, e proporcionando som de qualidade aos amantes da festa.

O chefe do executivo portuense também lembrou as mudanças que o CarnaFolia passou e vem passando, nesses três anos de gestão. “Já foram três anos de festa, sem nenhuma intercorrência e com muita segurança. Conseguimos trazer as famílias da cidade, de volta à Avenida. Agradeço o apoio da Guarda Municipal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, barraqueiros, ambulantes, e a todas as secretarias municipais que sempre são parceiras do evento, como a da Saúde, que vem para o circuito carnavalesco trazendo todo o aparato necessário para os primeiros socorros”, destacou Joaquim Maia.

“Joaquim Maia provocou mudanças importantes em Porto Nacional, e hoje podemos vivê-las com conforto e na certeza que a cada dia vai melhorar ainda mais. O carnaval de Porto Nacional é referência em folia em todo o Estado. É um desafio, fazer uma festa desse porte e não ter intercorrências. E isso nós conquistamos através das forças de segurança, igualmente valorizadas pelo prefeito. Nesses três anos de gestão municipal, o desafio foi dado e a missão foi cumprida com sucesso. Nosso carnaval é seguro”, disse o secretário municipal da Cultura e do Turismo, Arnaldo Bahia.

As Matinês animarão o carnaval das crianças no domingo, 23, e na terça-feira, 25. O Espaço Cultural Beira Rio também será preparado para receber o grande público – Identificação visual e decoração com tema carnavalesco transformará o lugar, transportando alegria através das artes, e ajudando no tráfego de pessoas dentro do circuito.

Poucas folias no interior do Brasil terão artistas nacionais relevantes e uma programação que valoriza os cantores da terra e as tradições regionais. O turismo cultural promete aquecer a economia do Município.

Despertar da Serpente

Durante os dias de folia terá o despertar da serpente gigante conhecida como mãe dos rios na Amazônia: a Cobra Boiúna, ao som da Banda Mestre Adelino e dos Tambores do Tocantins.

Reza a lenda que a Boiúna esconde sua cabeça no subsolo da Catedral Nossa Senhora das Mercês, no Centro Histórico, e o seu corpo atravessa o rio Tocantins até o outro lado. Ela desperta todo ano com o som do carnaval e sai às ruas da cidade, por onde serpenteia até o último dia da folia, quando é devolvida pelos foliões ao rio.

Assim, tem início o belíssimo ‘Carnaval de Rua’ de Porto Nacional, que se inicia ao lado da Catedral passando pelo Centro Histórico, praças e avenidas da cidade.

Acompanham a Boiúna, os Bonecos Gigantes – de criação do artista Everton dos Andes – o Bloco da Cidadania, da Secretaria Municipal da Assistência Social e o Bloco dos Garis, da Secretaria Municipal da Infraestrutura, que arrastam os foliões pelas ruas da cidade.

Programação