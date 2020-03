Fake news: Prefeitura destaca que é falsa a notícia sobre reabertura do comércio da Capital

É falsa a matéria jornalística publicada no último sábado em um site de notícias local, afirmando que a prefeita Cinthia Ribeiro teria voltado atrás na decisão de manter a quarentena determinada pelo Decreto Municipal número 1.862, do último dia 22 de março.

Os boatos começaram depois de uma reunião entre a gestora e representantes da classe empresarial em que eles pediram a reabertura do comércio local, com adequações do Decreto. Na ocasião, a prefeita pediu para que eles formalizassem a solicitação a fim de que pudesse ser discutida na reunião do Centro de Operações de Emergências em Saúde (COE) e do Comitê de Crises. A expectativa era que a partir desse documento o COE tivesse subsídio para possíveis alterações do Decreto 1.862.

No entanto, após a reunião do COE deste sábado, 28, as medidas de quarentena foram reiteradas, inclusive com a continuidade de ações de fiscalização, manutenção do fechamento do comércio não essencial, da suspensão das aulas, dentre outros.

A prefeita Cinthia Ribeiro reforça que todas as informações relativas à sua gestão sempre são divulgadas pelas suas redes sociais, pelos canais oficiais da Prefeitura de Palmas site www.palmas.to.gov.br e redes sociais oficias do município @cidadepalmas (twitter/Instagram/Facebook). Ela adverte que qualquer outra fonte não deverá ser levada em consideração e está desautorizada a falar em nome da Administração Municipal.