Estudantes e famílias comemoram o recebimento de kits de alimentos e produtos de higiene pessoal

Em tempo de pandemia e de muitas mudanças na rotina, os kits de alimentos entregues pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), levam alento para estudantes matriculados na rede estadual de ensino. “Faz muita diferença na alimentação, nesse período em que estamos ficando muito mais em casa, em que trabalho está difícil, e as coisas estão mais caras”, destacou Maria Vilanete Cavalcante dos Santos, que tem um neto matriculado no Colégio Militar do Tocantins – Unidade VIII, em Guaraí.

Desde terça-feira, 28, os kits vêm sendo entregues nas unidades de ensino dos 18 municípios que integram as Regionais de Educação de Colinas do Tocantins e Guaraí. “Estamos prestes a concluir a entrega dos alimentos e dos produtos de higiene nas unidades de ensino dos 139 municípios tocantinenses. Finalizadas as entregas nessas duas Regionais, daremos continuidade nas Regionais de Paraíso e Dianópolis. É um trabalho intenso para garantir a segurança alimentar dos nossos estudantes”, frisou a titular da Seduc, Adriana Aguiar.

Solidariedade gerando solidariedade, essa é a lógica usada pela professora aposentada Raimunda do Espírito Santo Lima para atravessar a pandemia. “Eu tenho dois filhos adotados, filhos do coração, que estudam na rede estadual, aqui em Guaraí. E vejo que se cada um fizer sua parte, vamos sair dessa pandemia diferente do que éramos. O Governo está fazendo a parte dele, entregando esses kits e, nós, o que estamos fazendo?”

O estudante da Educação de Jovens e Adultos (EJA), do Centro de Ensino Médio Presidente Castelo Branco, em Colinas, Murilo Olímpio da Silva, destacou a importância do kit. “Eu estudo à noite, e quando íamos à Escola, a merenda escolar é como se fosse o jantar para muitos. Agora que estamos em casa, as despesas cresceram. Vejo que esse kit é uma ajuda muito importante durante essa pandemia”.

Patrícia Francisca dos Reis mora em um povoado, localizado a 12 km do município de Bernardo Sayão. Ela tem um filho matriculado na cidade, mas mesmo com a entrega prevista para ocorrer na rota do transporte escolar, no início da próxima semana, Patrícia faz questão de ir até a escola. “Essa é uma ajuda importante para os estudantes. Peguei uma carona e aproveitei logo para levar o kit do meu filho. Só tenho a agradecer”.

A estudante do 3º ano do Colégio Estadual Zico Dorneles, em Juarina, Flávia Lima da Silva, destacou que os kits representam um importante complemento na alimentação. “Esse kit chega em boa hora. Vai ajudar muito! Vejo que vai complementar a alimentação dos estudantes. É como um alento, uma esperança para atravessarmos esse momento difícil. Eu só tenho gratidão”, ressaltou a estudante.

Beneficiários

Em todo o Estado, serão entregues mais de 157 mil kits de alimentos e de produtos de higiene para estudantes da rede estadual de ensino. Só nas regionais de Colinas do Tocantins e Guaraí são 13.420 kits. As entregas já foram realizadas em todas as unidades de ensino das Diretorias Regionais de: Araguaína, Araguatins, Arraias, Gurupi, Miracema, Pedro Afonso, Porto Nacional, Tocantinópolis e Palmas. Em Paraíso do Tocantins, as escolas da área indígena já foram contempladas e as demais unidades receberão os alimentos nos próximos dias, assim como as escolas da DRE de Dianópolis.