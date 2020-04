Estudantes da região do Jalapão começam a receber kits de alimentos e de produtos de higiene pessoal

Os mais de 800 estudantes da rede estadual de ensino dos municípios de São Félix do Tocantins e Mateiros, região do Jalapão, começaram a receber os kits de alimentos e de produtos de higiene neste final de semana. Os kits estão sendo entregues pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), e irão atender mais de 157 mil estudantes.

No sábado, 11, além de São Félix do Tocantins e Mateiros, as entregas também foram realizadas nos municípios de Wanderlândia, Araguanã e Muricilândia. Neste domingo, 12, as entregas ocorrem nos municípios de Ananás, Campos Lindos, Piraquê e Goiatins. Paralela à distribuição para as unidades de ensino, estão ocorrendo a entrega para os estudantes.

De acordo com a titular da Seduc, Adriana Aguiar, o trabalho de entrega está ocorrendo de forma articulada em diferentes frentes. “Essa é uma iniciativa do Governo do Tocantins que visa manter o equilíbrio alimentar dos estudantes. Estamos trabalhando com as nossas frentes para garantir que os kits cheguem com agilidade aos nossos 157 mil estudantes, que nesse período sem aulas também estão sem a alimentação escolar que, para muitos, é a principal refeição”, destacou.

Os kits de alimentos e de produtos de higiene já chegaram a todas as unidades de ensino das Diretorias Regionais de Educação (DRE) de Arraias, Araguatins, Tocantinópolis, Gurupi e Porto Nacional. Atualmente, as entregas estão ocorrendo nas DREs de Araguaína, Palmas e Miracema, alcançando quase 84 mil kits entregues até agora.

Regional de Palmas

Os municípios de São Félix do Tocantins e Mateiros foram os primeiros da DRE de Palmas a receber os kits de alimentos e higiene pessoal. “Estamos muito felizes com a chegada desses alimentos. Só temos a agradecer”, destacou a auxiliar de serviços gerais Ivonita Dias Lima, que tem dois filhos matriculados na rede estadual, em São Félix do Tocantins.

O trabalhador rural e motorista Emival Ribeiro de Carvalho tem um filho matriculado na Escola Estadual Sagrado Coração de Jesus, em São Félix do Tocantins. Ele destacou que a região do Jalapão está com sua principal força de trabalho parada. “Aqui, a maior parte das famílias trabalham com o turismo e, como está tudo parado, esses kits chegam em uma boa hora. É um auxílio que os estudantes estavam precisando”, apontou.

A agente comunitária de saúde Eva Mira Carvalho Cirqueira tem dois filhos matriculados na Escola Estadual Estefânio Teles das Chagas, em Mateiros. “Eu vejo que a entrega desses kits é uma demonstração da preocupação do Governo com os estudantes, mesmo que eles estejam fora da escola. Nós precisamos muito! Eu vejo também que é um cuidado que motiva mais os estudantes”, comemorou.