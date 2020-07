Estão abertas as inscrições gratuitas para o 1º Fórum de Investimentos Imobiliários do Tocantins

Financiamentos com as taxas de juros baixas, propostas atrativas e prestações abundantes agitam o mercado imobiliário, que espera um balanço positivo para 2020 mesmo com a crise causada pelo novo coronavírus. Diante desse cenário animador para investidores é que acontece o 1º Fórum de Investimentos Imobiliários do Tocantins, um evento gratuito realizado entre os dias 20 e 24 de julho, concebido com o propósito de levar conteúdo e informação segura para as pessoas que estão com interesse de investir em imóvel.

“Estamos percebendo hoje um movimento muito grande de pessoas querendo comprar imóvel para investimento porque as taxas de juros estão cada vez mais baixas e os investimentos de renda fixa, que são os mais seguros e tradicionais, não estão mais rentabilizando como antes. Então o investidor precisa procurar uma alternativa para poder alocar seu capital que seja segura. Nesse contexto, o imóvel surge com uma força muito grande porque é um ativo real, seguro, um investimento previsível. Você terá uma renda garantida com a locação e ganha com a valorização do patrimônio. Quanto mais a taxa de juros cai, mais pessoas aparecem querendo investir em imóvel”, explica o mediador e coordenador do Fórum, Bruno Lessa, que é fundador do Portal VGV (www.portalvgv.com.br), primeiro site do Brasil a tratar de forma ampla o tema marketing imobiliário, se convertendo hoje em uma importante central de conhecimento e plataforma de eventos para executivos do setor e também um dos principais influenciadores do mercado imobiliário brasileiro, autor da trilogia de livros Marketing Imobiliário, Marketing de Relacionamento no Setor Imobiliário e A Jornada de Compra do Imóvel.

Exemplo

Só para ter uma ideia do quanto o mercado está favorável, a taxa básica de juros atualmente está em 2,25%. Há alguns anos, com a taxa mais alta, a média do valor da parcela inicial de um comprador de imóvel – com intuito de financiar 200 mil reais, em 30 anos – era de, aproximadamente, R$ 2.560. Hoje, o mesmo consumidor pode conseguir uma parcela mensal de cerca de R$ 1.580.

“Tem muita gente que já percebeu esse movimento no mercado, mas não é tão simples assim. Por esse motivo que criamos esse evento: para poder fortalecer o investimento imobiliário, mas principalmente levar informação de qualidade para que as pessoas possam fazer esse investimento com segurança. Esse é nosso principal objetivo: instruir as pessoas, mostrar que pode ser rentável, mas que existem situações que você precisa se atentar para que o objetivo seja atingido”, explicou Bruno Lessa.

Inscrições

O 1º Fórum de Investimentos Imobiliários do Tocantins é um evento 100% gratuito, 100% digital. Os interessados podem se inscrever pela internet e vão acompanhar durante uma semana apresentações com especialistas, cada dia com uma temática diferente. Após se inscrever no site https://www.casa63.com.br/investimentoimobiliario, você receberá um link para acompanhar as apresentações e debates.

Programação

A programação conta com grandes nomes do mercado imobiliário ou da economia, inclusive nacionalmente conhecidos.

Segunda-feira (20 de Julho) – às 19h

PERSPECTIVAS ECONÔMICAS E O CENÁRIO PARA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS

Luís Arthur Nogueira (Revista Istoé Dinheiro)

Terça-feira (21 de Julho) – às 19h

PARA ONDE CAMINHA O DESENVOLVIMENTO DO TOCANTINS?

Secretários de Desenvolvimento Urbano/Infraestrutura de Palmas, Porto Nacional, Gurupi, Paraíso e Araguaína

Quarta-feira (22 de Julho) – às 19h

DEBATE: POR QUE INVISTO EM IMÓVEIS?

Convidados confirmados: Jackson Meurer (JL Meurer) / Betânia Garcia (Uniggel Sementes) / Luciano Rosa (Disbrava)

Quinta-feira (23 de Julho) – às 19h

COMO USAR OS JUROS BAIXOS A SEU FAVOR

Paula Rovani (Caixa Econômica Federal)

Sexta-feira (24 de Julho) – às 19h

PRODUTOS IMOBILIÁRIOS PRÓPRIOS PARA INVESTIDORES

Marcus Araujo (CEO da Datastore)