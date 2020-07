Estado prossegue com entregas de cestas básicas em assentamentos de Aragominas, Muricilândia e Santa Fé do Araguaia

As equipes do Governo do Tocantins estão há sete dias no interior do Estado, região do Alto Araguaia, com a missão de levar, às famílias de assentamentos rurais, alimentos e kits de higiene em cestas básicas.

Nessa terça-feira, 21, foram entregues mais 681 cestas em sete assentamentos nos municípios de Aragominas, Muricilândia e Santa Fé do Araguaia.

Na região, foram entregues até o momento, mais de 54,7 mil toneladas de alimentos nos municípios de Araguaína, Aragominas, Arapoema, Bandeirantes, Barra do Ouro, Bernardo Sayão, Colinas, Goiatins, Juarina, Muricilândia, Palmeirante, Pau D’arco e Santa Fé do Araguaia.

As entregas são feitas por servidores do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), com apoio da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas). Ação pretende contemplar mais de 7 mil famílias na regional de Araguaína.

Mais de 20 servidores participam da entrega. Por orientação do governador Mauro Carlesse, as equipes estão indo de propriedade em propriedade, na intenção de evitar a aglomeração de pessoas e que elas sejam expostas ao risco de contaminação pelo novo Coronavírus.

Segundo o presidente do Ruraltins e atual secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro), Thiago Dourado, a ação reforça a preocupação e o cuidado do Governo do Tocantins com as famílias que foram impactadas com a pandemia. “Já são praticamente cinco meses desde que foram decretados a pandemia e o isolamento social. A renda das famílias que vivem da agricultura familiar baixou drasticamente; muitos não podem sair para comercializar seu produto, porque fazem parte do grupo de risco. Então essa ajuda do governo veio literalmente em boa hora. Acreditamos que tudo isso logo vai passar, mas enquanto isso, vamos fazendo o que é possível para melhorar a vida das famílias no campo”, frisou Thiago Dourado.

Assentados

Wilmar da Costa mora há dois anos no Tocantins e afirma que foi muito bem recebido por todos na nova terra. “Agradeço muito ao Ruraltins, nos ajudou bastante, fui fazer um movimento de plantio e o Ruraltins esteve junto com a gente. E, agora, estão nos prestigiando, trazendo um benefício pra nós nesse momento difícil que a gente tá passando. Isso aqui chegou no momento mais exato da nossa vida. Hoje, a gente estava sem recurso para comprar mantimento. Faltou, hoje, o arroz; mas chegou o arroz, graças a Deus”, relatou o assentado.

Já Maria Alice, que mora há 12 anos no Estado, deixou seu agradecimento ao Governador. “Obrigada pela cesta, que Deus abençoe e que abençoe a todos que estão entregando e que continuem assim”, afirmou. “Estou aqui há 12 anos, moramos cinco pessoas, meu sogro, minha mãe, minhas netas e meu esposo”, disse.

Edimilson Calisto da Silva, mais conhecido na região como Miltim, é assentado do Projeto de Assentamento (PA) Andorinha no município de Santa Fé do Araguaia, e foi guia de uma das equipes do Ruraltins. Ele conta um pouco da realidade da comunidade local. “A dificuldade aqui é grande, o assentamento nosso não é um dos mais ricos e sim um dos mais carentes pra dizer a verdade. Só mandamos um zap avisando que estava vindo a cesta básica, e quando chegamos, todo mundo estava esperando na porta. Muito difícil mesmo para gente, aqui está sendo uma ajuda e tanto”, afirmou.

Miltim aproveita e também agradece ao governador Mauro Carlesse pela atenção. “É com muita satisfação que a gente recebe essa doação de cesta básica do Governo do Estado. A gente fica muito feliz, porque em uma época desta, o que vier é de bom grado, porque a situação não está fácil não. Parabéns pelo trabalho de vocês”, afirmou o assentado.

Municípios

Visando atender todas as famílias que tiveram sua renda familiar comprometida e que se encontram em situação de vulnerabilidade por causa da pandemia, ainda serão contemplados os municípios de Aragominas, Araguanã, Babaçulândia, Carmolândia, Filadélfia, Nova Olinda, Piraquê e Wanderlândia.

Ação

Iniciada há mais de 70 dias, a ação prossegue até contemplar todas as famílias que tiveram sua renda comprometida pela pandemia. Além do Ruraltins, que atende a zona rural, o Governo do Tocantins realiza também a entrega de alimentos às famílias vulneráveis e aos trabalhadores afetados pelo distanciamento social.

Na zona rural, o Ruraltins já percorreu seis regiões do Estado, beneficiando seus municípios: Bico do Papagaio (26 municípios); região sul (16 municípios); médio Araguaia (15 municípios); região sudeste (15 municípios); médio Tocantins (21 municípios); e Jalapão (8 municípios). Nessa ação, mais de 180 mil km foram rodados, com a entrega de 314,6 toneladas de alimentos.

Transparência e controle

Os processos referentes às aquisições e aos contratos realizados no contexto da Covid-19 estão disponíveis no Portal da Transparência pelo endereço www.transparencia.to.gov.br. Para consultar, acesse na página principal a aba azul – Consulta Contratos Emergenciais -, e a aba verde – Gráficos dos Empenhos e Pagamentos -, e informe-se sobre todos os trâmites.

É importante ressaltar que compras diretas, ou seja, sem licitação, estão autorizadas pela Lei Federal n° 13.979/2020 – de enfrentamento à Covid-19, somente para atender a situação emergencial provocada pela pandemia.

Legislação federal e estadual referente a este contexto está disponível para consulta no site da Controladoria-Geral do Estado (CGE-TO) pelo link https://www.cge.to.gov.br/legislacao/legislacao-aplicada-a-covid-19/.