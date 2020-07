Estado prossegue com entregas de cestas básicas às famílias de assentamentos rurais

Há anos não se via um cenário tão atrativo para o investimento em imóveis: as taxas de juros estão baixíssimas e há excelentes opções disponíveis no mercado imobiliário. Mesmo diante da crise causada pelo novo coronavírus, a projeção é de bons negócios para quem souber como investir nesse setor. É justamente o que se propõe o 1º Fórum de Investimentos Imobiliários do Tocantins, um evento gratuito que inicia nesta segunda-feira, 20, e segue até o dia 24 de julho, com a intenção de levar conteúdo e informação segura para as pessoas que têm interesse de investir em imóvel.

“Nós queremos levar aos participantes a oportunidade de conhecer as perspectivas do mercado de investimento imobiliário em Palmas e na região, saber em primeira mão as estratégias recomendadas por especialistas, conhecer as novas alternativas de financiamento, ampliar seu networking e encontrar novos parceiros de negócios, além de se atualizar sobre seus investimentos. É uma oportunidade única para quem quer aproveitar esse momento favorável no mercado”, explicou o diretor da imobiliária Casa63, João Pimenta.

O 1º Fórum de Investimentos Imobiliários do Tocantins é um evento totalmente digital. Quem estiver interessado ainda pode se inscrever pela internet no site https://www.casa63.com.br/investimentoimobiliario e acompanhar durante esta semana apresentações com especialistas, cada dia com uma temática diferente. Após se inscrever no site, será enviado um link para acompanhar as apresentações e debates.

Programação

Hoje, a partir das 19 horas, o evento abre com a palestra de Luiz Artur Nogueira, que é um dos responsáveis pela pauta de economia da Revista Isto É Dinheiro, colunista da TV Bandeirantes e do Portal IG, que falará sobre as projeções econômicas para os próximos meses e qual é o cenário que vem se desenhando diante da situação em que vivemos, tanto por conta da pandemia, como pela política econômica do Brasil e do mundo em si, mostrando de que maneira o investidor pode se proteger e aproveitar as oportunidades.

Na terça-feira, 21, terá um painel com os principais secretários de desenvolvimento, das principais cidades do Tocantins. A ideia é tentar antecipar o que as cidades estão fazendo para se desenvolver. “Já que estamos falando do plano de investimento imobiliário é muito importante que você invista em um imóvel que está numa localização que vai ser beneficiada por melhorias e, para isso, é importante saber pra onde caminha o desenvolvimento da cidade. Por esse motivo que a gente chamou os secretários pra poder falar sobre o que cada uma delas está fazendo e como isso pode impactar os investidores”, explicou Pimenta.

Já na quarta-feira, 22, foram convidados alguns dos principais investidores imobiliários de Palmas, os empresários Jackson Meurer (JL Meurer) / Betânia Garcia (Uniggel Sementes) / Luciano Rosa (Nova Bairros Planejados e Grupo Disbrava) que investem em imóveis há muitos anos e vão falar o porquê de investir nesse setor, dividindo suas experiências e expertise com o objetivo de mostrar para o público em geral o quanto que pode ter de ganho se souberem avaliar as condições corretas.

Na quinta-feira, 23, a apresentação é com Paula Rovani, superintendente de habitação da Caixa Econômica Federal, que vai falar sobre o cenário da baixa taxa de juros e como isso pode beneficiar quem está querendo investir em imóvel através de financiamentos e de que maneira os bancos podem favorecer as pessoas que estão querendo investir em imóvel. Uma excelente oportunidade para conhecer mais sobre esse segmento e ver como você pode viabilizar suas operações de investimento.

Finalizando o Fórum, na sexta-feira, 24, terá a apresentação com Marcos Araújo, CEO e fundador da Datastore que é a principal empresa no Brasil de pesquisa de mercado na área imobiliária, que vai falar sobre quais são as características dos produtos imobiliários do futuro. Ele explica que para investir em imóvel você precisa avaliar que investimento deve perdurar por muitas e muitas gerações, que é preciso sempre pensar no cliente não só de hoje, mas também no de amanhã.

O evento será apresentado por Bruno Lessa, fundador do Portal VGV, autor da trilogia de livros sobre o mercado imobiliário e um dos maiores estudiosos deste setor no Brasil. Ao final de cada apresentação, haverá um debate com os palestrantes, na companhia de Marcos Antônio e João Pimenta, sócios da Casa 63, e também com a participação dos inscritos que poderão enviar suas dúvidas.