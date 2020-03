Estado capacita profissionais sobre a Política Nacional de Controle do Tabaco

O tabaco é um fator importante no desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, como câncer, doenças pulmonares e cardiovasculares. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca), 428 pessoas morrem ao dia no Brasil por causa do tabagismo. A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Gerência da Rede de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer (GRPDTC), realiza diversas atividades de educação permanente, dentre elas destaca-se a Capacitação do Controle do Tabagismo e Tratamento ao Fumante na Rede Sistema Único de Saúde (SUS), que neste ano, ocorreu no período de 11 a 13 deste mês, no Anexo I da pasta, em Palmas.

O objetivo do evento, segundo a técnica da GRPDTC, Andréa C. Alves, “foi qualificar os profissionais da saúde com bases na Política Nacional de Controle do Tabaco, para ampliação da oferta de tratamento especializado ao fumante nos municípios tocantinenses, por meio do Programa Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT)”, afirmou.

Participaram do evento, 37 profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, farmacêuticos, odontólogos, nutricionistas, educadores físicos e fisioterapeutas), representantes dos municípios de Alvorada, Buriti do Tocantins, Guaraí, Gurupi, Itaguatins, Juarina, Lajeado, Mateiros, Palmas, Pindorama, Sandolândia, Santa Maria e Tocantínia.

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), de 2013, o Tocantins possui 146.706 tabagistas que podem ter acesso ao tratamento disponibilizado pelo SUS, em 108 Unidades Básicas Saúde e Unidades Especializadas (Policlínicas e Centros de Atenção Psicossocial), que dispõem de acompanhamento multiprofissional, materiais de apoio e medicamentos gratuitos. “O modelo do tratamento é composto por consulta de avaliação clínica, abordagem cognitiva comportamental e apoio medicamentoso quando necessário, com possibilidade de ser realizado em grupo ou individualmente”, destacou Andréa.

O Estado possui 50 cidades cadastradas no PNCT. São eles: Araguaína, Araguanã, Carmolândia, Wanderlândia, Xambioá, Augustinópolis, Maurilândia, São Miguel, Sítio Novo, Taguatinga, Bernardo Sayão, Colinas, Colmeia, Itacajá, Itaporã, Pequizeiro, Araguaçu, Cariri, Dueré, Gurupi, Palmeirópolis, Peixe, São Salvador, São Valério, Sandolândia, Sucupira, Aparecida do Rio Negro, Tabocão, Lagoa do Tocantins, Lajeado, Miracema, Miranorte, Novo Acordo, Palmas, Rio Sono, Rio dos Bois, Santa Tereza, São Félix, Tocantínia, Abreulândia, Barrolândia, Chapada de Areia, Divinópolis do Tocantins, Dois Irmãos, Lagoa da Confusão, Monte Santo, Paraíso, Pugmil, Porto Nacional e Silvanópolis. Em todas estas cidades, foram atendidos 3.968 tabagistas de 2017 a 2019.