Estações Apinajé, Krahô, Xambioá e Karajás passam por desinfecção durante ação em conjunto com o Exército Brasileiro

A Prefeitura de Gurupi por meio da Secretaria de Saúde formou parceria com a Maqcampo Soluções Agrícolas S.A. e Universidade Federal do Tocantins (UFT) para realizarem mais uma medida de combate ao coronavírus no município. Inicia hoje, 9, uma força-tarefa de desinfecção de ruas, avenidas e no entorno de locais que circulam mais pessoas como bancos, lotéricas, comércios, rodoviária, unidades de saúde, supermercados, farmácias, postos de combustível, praças, parques e feiras. Esses locais serão pulverizados com uma solução a base de água e hipoclorito de sódio. As aplicações ocorrerão a partir das 19 horas e é recomendado às pessoas que permaneçam em suas residências durante o procedimento.

A pulverização seguirá todos os protocolos e recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e Ministério da Saúde. É importante que a população siga o alerta de não se exporem durante a higienização como ressalta o secretário de Saúde, Gutierres Torquato. “Essa é mais uma ação contra o coronavírus, estamos seguindo todas as recomendações de saúde e contamos com a colaboração da comunidade para termos êxito nesse combate. Apesar da solução não fazer mal à saúde das pessoas, é fundamental que não saiam de suas casas durante a aplicação”, disse.

Para a aplicação da solução, a Maqcampo Soluções Agrícolas S.A., concessionária John Deere em Gurupi, doará 100 horas de equipamento, 01 trator, 01 pulverizador e o operador para sanitização da cidade. “Nossa preocupação é, em especial, com a proteção coletiva. Além disso, é importante lembrar que as ações coletivas são, talvez, as únicas capazes de fazer diminuir o impacto negativo que a pandemia está causando. Estamos em um momento de união de forças”, disse a Coordenadora Administrativa da empresa, Aline Couto Valladares.

A solução, feita com hipoclorito de sódio, também conhecida como água sanitária, será produzida pela UFT, explica o diretor do Câmpus de Gurupi, Rodrigo Tavares. “Essa é uma solução bem simples, mas com sua eficiência comprovada e seguiremos todos as orientações da OMS na sua produção. A UFT é parceira e estamos sempre disponíveis para atender a comunidade em projetos, pesquisas, no desenvolvimento de produtos para o bem comum. Estamos vivendo um momento em que toda contribuição é essencial, e queremos ajudar a mudar essa realidade, a combater esse vírus que tem causado tantos prejuízos no mundo todo”, declarou.