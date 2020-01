Escolas da Rede de Ensino Municipal de Gurupi recebem cerca de 7,9 mil alunos nesta volta às aulas

A terceira segunda-feira do mês de janeiro, dia 20, foi escolhida para marcar a vida profissional de todos os atores envolvidos com a Rede Municipal de Ensino de Porto Nacional. É que a Prefeitura de Porto Nacional, através da Secretaria Municipal da Educação (Semed), está promovendo o 36º Seminário Municipal da Educação 2020: O Segredo da Curiosidade é a Busca do Conhecimento e a 7ª Jornada Pedagógica. O evento ocorre no Centro de Convenções Vicente de Paula Oliveira, Comandante Vicentão, desde as 8 horas da manhã. O Encontro objetiva refletir as práticas pedagógicas.

Cerca de 800 pessoas da Rede Municipal de Ensino participaram do evento

Satisfação do prefeito Joaquim Maia em poder realizar um evento tão grandioso

“A curiosidade faz parte do instinto humano, explorando o universo a seu redor e compilando novas informações às que já possui. Explorar é a palavra! Ao explorar melhor nosso ramo de atuação, curiosamente, perceberemos que sempre há um jeito de fazer melhor, de fazer a diferença”. (Semed)

“A curiosidade faz parte do instinto humano, explorando o universo a seu redor e compilando novas informações às que já possui”

Os educadores foram recebidos com um café da manhã de boas-vindas. Depois se credenciaram no evento e em seguida, prestigiaram a abertura oficial do evento. Iniciada com “Os Saltimbancos”, de Chico Buarque, o musical da Semed arrancou aplausos com a apresentação.

Os Saltimbancos, de Chico Buarque

O Coral da Secretaria cantou e encantou os convidados. Cerca de 80 servidores, incluindo o prefeito Joaquim Maia e a secretária municipal da Educação, Shyrleide Maia participaram da apresentação.

Coral da Secretaria Municipal da Educação

O momento devocional foi comandado pela jovem Maria Letícia Barros, do Projeto Sombra e Água Fresca, da Igreja Metodista do setor Brigadeiro Eduardo Gomes.

Momento devocional com a jovem Maria Letícia Barros

Em posição de respeito, autoridades e servidores, cantaram os Hinos Nacional e de Porto Nacional.

Todas as apresentações e a mestre de cerimônias foram acompanhadas pelos intérpretes de Libras – Língua Brasileira de Sinais, Thiago Ramos, Tullyo Braga e Fernanda Batista da Silva (esta atua nas escolas municipais em Luzimangues), que proporcionaram a interpretação da língua portuguesa às pessoas surdas ou com deficiência auditiva.

Libras – A Prefeitura de Porto Nacional, através da Semed, iniciou em 2018 a promoção da inclusão social nas escolas do Município, incluindo a disciplina de Libras no histórico escolar. A única cidade do Tocantins a ter em sua estrutura curricular, essa disciplina.

A disciplina, nos 4º e 5º anos, vem capacitando os alunos com deficiência auditiva dentro da própria escola, e, também, os demais alunos, que poderão se comunicar com os colegas. Além disso, a Prefeitura está proporcionando condições de aprendizagem, através do suporte da equipe multidisciplinar, inserindo-os nas salas de recursos e atendendo as diretrizes da Política Nacional de Educação Inclusiva.

A cerimônia contou, ainda, com a presença do vice-prefeito Ronivon Maciel; a primeira-dama Aline Maia; a superintendente de Educação, Deusina Ribeiro; a diretora de Educação, Gisele Cristine; a gestora da Escola Municipal União e Progresso, Eurides Pereira Glória; a diretora Acadêmica do ITPAC, Dilce do Nascimento; a diretora da UFT Campus Porto Nacional, Ettiene Fabbrim Pires de Oliveira; os vereadores Jefferson Lopes e professor Sebastião, demais autoridades e os servidores municipais da educação.

Vice-prefeito Ronivon Maciel

Dando as boas-vindas aos presentes no evento, a diretora de Educação da Semed Porto, Gisele Cristine falou sobre curiosidade. “A curiosidade é o desejo por conhecimento ou por informação. O tema desse Seminário: O Segredo da Curiosidade é a Busca pelo Conhecimento, fundamenta-se na frase de Paulo Freire: Sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo, nem ensino. A curiosidade é uma grande qualidade”, destacou Gisele Cristine.

“As pessoas curiosas estão sempre correndo atrás de algo a mais, principalmente por que a curiosidade nos desafia a fazer as coisas de maneira diferente. Isso é importante para a carreira profissional, afinal, o mercado de trabalho busca por pessoas que conseguem ter outros olhares sobre o mundo”, disse a Diretora, destacando a importância do profissional que é curioso.

Diretora de Educação da Semed Porto, Gisele Cristine

A secretária Shyrleide Maia disse que “a criatividade é essencial para se destacar no mercado de trabalho, por isso, desenvolver tal habilidade é um grande objetivo de muitos profissionais”, observou a Secretária, declarando abertos os trabalhos.

Secretária Municipal da Educação, Shyrleide Maia

O prefeito Joaquim Maia, satisfeito com a realização do grande evento, explanou sobre os três anos de mandato gerindo a educação municipal. “Temos investido pesado na qualificação dos servidores da Rede Municipal de Ensino. Nesses anos de mandato, regularizamos os salários dos profissionais – estavam atrasados ainda da gestão anterior”, argumentou o chefe do executivo.

“A Data-Base será paga ainda nesse mês de janeiro. E não é só isso, construímos, reformamos e ampliamos escolas; reestruturamos as cozinhas, buscando levar uma alimentação saudável a todos os alunos e profissionais; compramos veículos novos; adquirimos livros didáticos de excelente qualidade, assim como os uniformes das crianças. É nosso dever e vamos fazer cada vez mais”, falou o Prefeito de Porto Nacional.

“A Data-Base será paga ainda nesse mês de janeiro”, Joaquim Maia

Na oportunidade, Joaquim Maia recebeu os novos Gestores e Supervisores das escolas municipais, para o biênio 2020/2021.

Palestra

Para ministrar a palestra “O Poder é Seu!”, a Semed trouxe de São Paulo, o professor e palestrante, Rafael Baltresca. Ele que educa e palestra desde 1999. É graduado em Engenharia Eletrônica e especialista em Programação Neolinguística (PNL). Pesquisador de Psicologia Social e Psicanálise Aplicada a Negócios; facilitador e treinador da ABTD – Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, desde 2012.

Rafael Baltresca ainda é professor convidado de Cursos de Extensão, da Fundação Getúlio Vargas (FGV); ilusionista profissional desde 2001; professor de hipnose clássica; conferencista nos Estados Unidos, Espanha, Portugal, Argentina, Uruguai, Peru, Colômbia, Venezuela e Chile; primeiro hipnólogo brasileiro a se apresentar em Las Vegas (EUA); também realiza treinamentos em português, inglês e espanhol.

Em sua palestra motivacional, Rafael conclamou todos os profissionais para serem protagonistas de suas vidas. “Protagonista da própria vida, isso é possível? Muitas pessoas deixam que outros indivíduos ditem como elas devem viver e agir, simplesmente por medo de tomar decisões. Ser protagonista da sua vida é essencial para que você não fique preso em um mundo que não é seu, em uma realidade que você não quis para si”.

Professor e palestrante, Rafael Baltresca

Formação Continuada

Durante os dias 21 e 22 desse mês, terça e quarta-feira, a Semed fará formação continuada para os professores. As oficinas acontecerão nas Escolas Municipais Fanny Macedo, União e Progresso e Celso Alves Mourão, de 8 às 12h e das 14 às 18 horas.

Credenciamento dos profissionais para a Formação Continuada

Reforma da Previdência

O economista da Self Assessoria e Consultoria LTDA, Hildebrando Mendes de Lima Júnior aproveitou a oportunidade e fez esclarecimentos sobre a Reforma da Previdência, prendendo a atenção dos presentes, para as últimas mudanças na reforma estrutural, visando a implementação de medidas legislativas que venham a alterar substantivamente a legislação previdenciária do país.

Economista Hildebrando Mendes de Lima Júnior

Assim, terminou a primeira parte do 36º Seminário Municipal da Educação.