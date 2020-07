Equipes do Governo do Tocantins finalizam entrega de cestas básicas em Barra do Ouro, Goiatins e Palmeirante

A convite da diretoria do Sebrae em Rondônia, o secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro) e presidente do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), Thiago Dourado, participou nessa terça-feira, 14, de uma videoconferência para apresentação do Conecta Sebrae – Agrolab Amazônia, um evento com a temática voltada para o agronegócio e que será realizada 100% digital.

A programação do Conecta Sebrae – AgroLab Amazônia está sendo elaborada com várias entidades parceiras, inclusive com a Seagro. “Seguindo a ousadia do Governo do Estado do Tocantins em realizar a Agrotins 100% digital, vamos inspirando outros estados a melhorarem o projeto, avançarem em novas direções com todas as possibilidades que a internet promove. Nós estamos envolvidos, instrumentalizando, contribuindo, auxiliando no conteúdo que está sendo gerado, sendo colaborativo para a realização assertiva deste evento”, declarou o secretário, Thiago Dourado.

O ambiente será todo virtual e tem como um dos objetivos, ser uma vitrine do setor produtivo dos Estados que compõem a Amazônia. Para Thiago Dourado, uma excelente oportunidade de apresentar um portfólio de produtos produzidos no Tocantins, “diversos temas serão apresentados, como o Plano ABC – Agricultura de Baixo Carbono, a piscicultura, a produção de grãos dentro da Amazônia de forma sustentável, como também as ações que são desenvolvidas tendo como iniciativa o apoio à agricultura familiar, a produção de biojoias com frutos nativos e a comercialização que gera renda”, destacou.

Durante a apresentação do evento, o diretor técnico do Sebrae em Rondônia, Samuel Almeida, falou sobre a participação de alguns países que estarão conectados e que demandas de ofertas em âmbito mundial serão possíveis. “Já temos conexões com a China, Vale do Silício, Israel e Estônia. Este evento vai nos aproximar ainda mais de novos mercados. Estamos usando a Inovação e a Tecnologia a nosso favor”, afirmou.

A Conecta Sebrae – AgroLab Amazônia será realizada entre os dias 22 a 24 de setembro, em uma plataforma on-line, com acesso simplificado onde cada participante será inserido em um ambiente virtual e terá seu próprio avatar para navegar nos três dias de programação. A programação e os demais detalhes do evento ainda serão divulgados.

Participaram também da videoconferência, o vice-presidente do Ruraltins, José Aníbal Lamattina; o secretário executivo da Seagro, Adeniux Santana; o diretor de assistência Técnica e Extensão Rural, Marco Aurélio Gonçalves; o diretor de Agricultura, Agronegócio e Pecuária da Seagro, José Américo; e o diretor de Agrotecnologia, Tecnologias Sociais e Sociobiodiversidade da Seagro, Fernando Garcia.