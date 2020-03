Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, Cine Cultura exibe ‘As Invisíveis’, de Louis-Julien Petit

No dia em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher, o Cine Cultura vai exibir o longa ‘As Invisíveis’, do cineasta francês Louis-Julien Petit. A trama acompanha a jornada de três assistentes sociais, que após o fechamento do abrigo feminino, fazem de tudo para reinserir as mulheres na sociedade. O filme entra em exibição neste domingo, 08, às 14h. As servidoras municipais terão entrada gratuita para todos os filmes em cartaz no dia (8 de março) e para todas as mulheres o valor promocional de R$ 6,00.

Segundo o diretor, o filme é baseado no documentário ‘Invisible Women, Surviving In The Street’ e no livro ‘Sur La Route Des Invisibles’, ambos de Claire Lajeunie. “Me encontrei imerso em uma história muito humana, com todos os ingredientes de uma tragicomédia. As mulheres nesse livro são incrivelmente complexas, comoventes e frequentemente engraçadas, apesar de suas trágicas jornadas. Elas representam 40% da população de rua na França. Podemos não perceber, porque elas tendem a se esconder a fim de se proteger da violência nas ruas. Elas camuflam e tornam-se praticamente invisíveis”, explica Petit.

Para a curadora do Cine Cultura, Elisângela Dantas, é importante que o cinema cumpra o seu papel social, com uma programação que leva ao público a sensação de dever cumprido. “Em uma data tão importante de lembrança e reflexão como é o dia 8 de março, pensamos em uma programação que abordam temas importantes para as mulheres, como o desejo, a beleza, a força, a empatia e

principalmente da sororidade”.

Promoção:

Servidoras municipais

terão entrada gratuita e todas as mulheres pagam R$ 6,00 (meia entrada), no dia

8 de março.

As comprovações para

as servidoras: contracheque impresso ou digital.

Promoção válida para

todos os filmes exibidos no domingo, 8 de março..

Os ingressos custam R$

12,00 inteira e R$ 6,00 especificamente o filme ‘Parasita’ custa o valor

promocional R$ 10,00 para todos.

Confira a

programação completa:

Quinta: 05/03/2020

16h30 – Jovens

Polacas, Alex

Levy-Heller

Drama| Brasil| 2019|

96’

Classificação: 14 anos

18h – Você Não

Estava Aqui, Ken Loach

Drama| França| 2020|

100’

Classificação: 10 anos

20h – Martin Eden, Pietro Marcello

Drama| Italia|2019| 2h 09

Classificação: 14 anos

Sexta: 06/03/2020

18h – De quem é o

Sutiã? Veit

Helmer

Comédia| Alemã |2020

|90’

Classificação: 12 anos

20h – Cicatrizes, Miroslav Terzic

Drama, Suspense|

Eslovênia|96’

Classificação: 16 anos

Sábado: 07/03/2020

15h – Martin Eden, Pietro Marcello

Drama| Italia|2019| 2h 09

Classificação: 14 anos

Sessão Comentada

17h – Você Não

Estava Aqui, Ken Loach

Drama| França|2020|100’

Classificação: 10 anos

20h – Fim de Festa, Hilton Lacerda

(Pré-estreia)

Drama|Brasil|2020|96’

Classificação: 16 anos

Domingo: 08/03/2020

14h- Adoráveis

Mulheres, Greta

Gerwig

Romance| EUA| 2020|2h15

Classificação: 10 anos

16h – Cicatrizes, Miroslav Terzic

Drama, Suspense|

Eslovênia|96’

Classificação: 16 anos

18h – Retrato de

uma Jovem em Chamas, Céline Sciamma

Histórico|

França|2020|02h03

Classificação: 14 anos

20h – As

Invisíveis, Louis-Julien Petit

Comédia| França|2019|

102’

Classificação: 14 anos

Segunda: 09/03/2020

17h – As Invisíveis, Louis-Julien Petit

Comédia| França|2019|

102’

Classificação: 14 anos

Terça: 10/03/2020

17h30- Adoráveis

Mulheres, Greta

Gerwig

Romance| EUA| 2020|2h15

Classificação: 10 anos

20h – As Invisíveis, Louis-Julien Petit

Comédia| França|2019|

102’

Classificação: 14 anos

Quarta: 11/03/2020

16h – Jovens

Polacas, Alex

Levy-Heller

Drama|Brasil|2019|96’

Classificação: 14 anos

19h – Parasita, Joon-ho Bong

Suspense| Coreia do Sul| 20199| 132’

Classificação: 16 anos