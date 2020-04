Em dia D, ação conjunta do Governo atua nas maiores cidades do Tocantins com orientações sobre prevenção à Covid-19

Mais de 50 supermercados, bancos, lotéricas e estabelecimentos comerciais de Palmas, Araguaína e Gurupi receberam, nesta quarta-feira, 29, a visita de fiscais do Governo do Estado que orientaram a população e comerciantes sobre medidas de proteção que devem ser observadas por todos, como forma de prevenção à propagação do novo Coronavírus.

A operação contou com a participação de servidores da Secretaria de Estado da Administração (Secad), Procon, Agência de Metrologia Estadual (AEM), Vigilância Sanitária (VISA), além de representantes das Polícias Civil e Militar que observaram de perto como estes estabelecimentos estão adotando medidas previstas por decretos estaduais e boletins do Ministério da Saúde (MS).

Os agentes conferiram espaçamentos em filas, pontos de higienização de mãos e conversaram com comerciantes e cidadãos sobre como devem levar a sério a necessidade de evitar aglomerações, usar máscaras, dentre outras medidas preventivas.

Em Palmas, os grupos se concentraram na Secad antes de sair às ruas. No local, o secretário da Administração, Bruno Barreto, destacou que a iniciativa deve ser contínua enquanto durar a pandemia e pode alcançar outros municípios. “Nosso objetivo é levar informação para todos, reduzindo os riscos tanto para os trabalhadores, quanto para o público em geral. Hoje é o nosso dia “D”, e teremos mais ações nestas cidades e também em outras do interior do Estado”, destacou.

Em Araguaína e Gurupi, a concentração foi na sede do “É Pra Já” dos municípios. Lá, os servidores também foram orientados sobre como devem reforçar as medidas de prevenção.

Segundo o superintendente do Procon, Valter Viana, ações como esta são muito importantes, porque mais do que fiscalizar, também é papel do Estado se fazer presente com informação e educação. “Hoje estamos realizando uma operação conjunta, com a participação de diferentes órgãos e forças de segurança, que tem olhares diferentes, para garantir que todos aqui tenham toda a informação necessária sobre as medidas sanitárias, necessárias para que possamos combater o novo Coronovírus”, pontuou.

Durante a ação, as equipes passaram informações importantes, baseadas nas particularidades de cada estabelecimento e chamaram atenção de quem não estava respeitando o distanciamento social que deve ser de 2 metros nas filas. Também repassaram orientações como a correta limpeza de superfícies, utilização de produtos de limpeza autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), disponibilização de lixeiras, sabão líquido, distância nas filas, a utilização de máscaras e álcool em gel, tudo de acordo com as normas do Ministério da Saúde.

A ação ainda reforça que a população deve priorizar ficar em casa e sempre que pensar em sair, deve avaliar se o motivo é mesmo urgente, principalmente se fizer parte dos grupos de risco. “Precisou sair? evite horários de picos, e adote todas as medidas de proteção e higiene na rua e ao voltar para casa. Nesta pandemia, somos todos responsáveis por todos”, frisou o secretário da Administração.