É Pra Já retoma atendimento em horário normal nas cidades de Araguaína e Gurupi

Diminuir os impactos causados pela estiagem, preparar a cidade para receber turistas após a pandemia da Covid-19, e melhorar os acessos aos assentamentos rurais, para facilitar o escoamento da produção e a rota do transporte escolar. Esses são os anseios de prefeitos tocantinenses, em especial das regiões sudeste e do Bico do Papagaio, que receberam, das mãos do governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, e do vice-governador, Wanderlei Barbosa, na manhã desta quinta-feira, 2, as chaves e os documentos de retroescavadeiras e pás carregadeiras.

Obedecendo às recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), de evitar aglomerações nesse momento de pandemia da Covid-19, o governador Mauro Carlesse tem realizado a entrega dos equipamentos de forma gradativa. Na manhã desta quinta-feira, 2, foi a vez de mais dez prefeitos receberem as máquinas: Cachoeirinha, Paulo Macedo; Pau D’Arco, João Batista Neto; Dianópolis, Gleibson Moreira (Padre Gleibson); Natividade, Martinha Rodrigues Neto (Professora Martinha); Centenário, Wesley da Silva Lima; Santa Maria do Tocantins, Itamar Barrachini; Chapada de Areia, Maria de Jesus Barros Varão; Divinópolis, Florisvane Mauricio da Glória; Marianópolis, Isaías Dias Piagem; Aliança do Tocantins, José Tavares de Oliveira (Coronel Tavares); e Formoso do Araguaia, Wagner Coelho de Oliveira.

Da última segunda, 29, até esta quinta-feira, 36 municípios já receberam o maquinário, mas todas as 139 cidades tocantinenses serão contempladas.

“Não tenho dúvida alguma que os prefeitos farão bom uso dessas máquinas, levando benefício para a população que é o mais importante. O nosso empenho enquanto governo municipalista, articulado com a bancada do Estado no Congresso, tem um único objetivo que é chegar na ponta, melhorar a vida do cidadão que precisa ter mais qualidade de vida e uma melhor infraestrutura com estradas acessíveis reflete diretamente nessa qualidade”, destacou o governador Mauro Carlesse.

Também presente na entrega dos equipamentos, o vice-governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, destacou o momento ímpar em contribuir com a infraestrutura dos municípios. “O Governo do Estado tem a satisfação em entregar cada um desses maquinários. Me sinto muito satisfeito em ver a alegria dos prefeitos tendo essa oportunidade de fomentar seus municípios. Todos nós ganhamos, estamos em um novo tempo no Estado do Tocantins”, afirmou.

Diminuir impactos da estiagem

De acordo com prefeito de Dianópolis, Padre Gleibson, a população da zona rural do município, que todos os anos sofre com uma estiagem severa, está ansiosa quanto à chegada das máquinas. “Nós temos uma situação de seca, de estiagem muito grande, e vai facilitar inclusive a ida de carros-pipas, abertura de poços artesianos. Vai facilitar muito a vida do povo do sertão, sobretudo a zona rural, e alguns lugares que passam situações difíceis, que a gente quer atender com essas máquinas”, destacou.

Padre Gleibson disse ainda que serão executadas melhorias nas estradas que compõem a rota do transporte escolar e nas ruas ainda não pavimentadas da cidade. “A primeira coisa que vamos fazer é arrumar a rota escolar. Depois, vamos organizar as estradas vicinais, a limpeza de barragens, a organização de pequenos tanques que também vamos abrir com essas máquinas, e também na cidade onde não é asfaltado a gente deve fazer o processo de cascalhamento e levantamento de rua”, informou.

O olhar municipalista da Gestão Estadual também foi lembrado pelo prefeito. “Mas do que nunca, nós devemos colocar o Estado e os municípios em primeiro lugar. As nossas divergências políticas não podem atrapalhar o desenvolvimento, a vida do nosso povo. Eu parabenizo a atitude do Governo do Estado de poder oferecer isso para o nosso povo e mostrar que nós não estamos preocupados com nossas diferenças políticas, estamos preocupados em dar o melhor para o nosso povo”, concluiu.

Turismo

A prefeita de Natividade, também na região sudeste do Tocantins, Martinha Rodrigues, está de olho no pós-pandemia, com foco no turismo para gerar emprego e movimentar a economia da cidade. “Além de melhorar o acesso das estradas rurais, as rotas dos ônibus, vamos melhorar o acesso para escoamento da produção dos pequenos e grandes produtores. Vamos também melhorar o acesso para os pontos turísticos, deixar nosso município preparado para quando acabar essa pandemia esteja em condições de receber nosso turista e gerar emprego”, destacou, agradecendo ao empenho do Governo do Tocantins e da bancada federal.

“Somos nós dos municípios que passamos as dificuldades e sabemos do que a população precisa. Então ter o governador Mauro Carlesse unido com a bancada no Congresso para levar um benefício como esse para o município, quem ganha é a população e nós só temos que dar os parabéns para esse Governo que é municipalista”, finalizou Martinha Rodrigues.

Acesso aos assentamentos

No Bico do Papagaio, o prefeito de Cachoeirinha, Paulo Macedo, está preocupado em melhorar os acessos aos assentamentos para melhor atender a população carente nesse momento de pandemia. “De início, a gente vai começar com as estradas vicinais, que estão muito precárias e as máquinas que a gente tem lá não estão em condições de fazer essa manutenção. Será um dos mecanismos usados para facilitar o intercâmbio entre o município e as famílias carentes, para dar o apoio necessário nessa pandemia. Essas máquinas chegaram na hora certa”, explicou.

Recursos

Os recursos para aquisição das máquinas são oriundos de emendas parlamentares da bancada federal tocantinense, da legislatura de 2015/2018. Ao todo, foram investidos R$ 68,6 milhões, sendo R$ 68,2 milhões de repasses da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), que é vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), e mais R$ 488 mil como contrapartida financeira do Estado.

Ainda nas próximas semanas, serão entregues mais 12 escavadeiras hidráulicas. Como houve um saldo do recurso, de R$ 8 milhões, será realizada ainda uma nova licitação para aquisição de mais equipamentos (os mesmos que foram adquiridos antes) juntamente com um guincho elétrico.

Somadas as 139 retroescavadeiras, 80 pás carregadeiras e 1 grupo gerador diesel, ao todo são 231 máquinas pesadas que beneficiarão os 139 municípios do Tocantins.