Drive Thru de Porto Nacional vacina contra a Gripe idosos e profissionais da saúde

Engajada na imunização dos portuenses e em consonância com o Ministério da Saúde (MS), a Prefeitura de Porto Nacional, através da Secretaria Municipal da Saúde (Semus), iniciou na manhã dessa quarta-feira, 1º de abril, o esquema de vacinação contra a Gripe (Influenza), por Drive Thru (sem descer do carro). Com o intuito de evitar aglomerações e diminuir a circulação de pessoas, o posto itinerante montado no ponto de táxi da Praça do Centenário, no Centro da cidade, é destinado à imunização exclusiva dos grupos prioritários – idosos (60 anos e mais) e profissionais de saúde – nesta primeira fase da Campanha. Os atendimentos seguem nos dias 2 (hoje), 3 e 8 de abril, das 8h às 11 horas.

A vacina da Gripe não previne contra o Coronavírus, mas deixa o sistema imunológico 80% mais protegido contra os vírus mais comuns.

Para receberem a vacina, os idosos precisam apresentar documento que comprove a idade. Já os profissionais de saúde tem que comprovar atuação na área

De acordo com o diretor de Vigilância em Saúde, José Roberto Aires, os idosos poderão ser vacinados dentro dos carros, sem precisar descer. A recomendação é que estejam no veículo somente o motorista e a pessoa a ser vacinada.

Dentro da estratégia de enfrentamento à pandemia do Coronavírus, a imunização contra a Gripe, além do Drive Thru, também ocorre em todas as UBS’s – Unidades Básicas de Saúde do Município.

“A imunização contra a Gripe é muito importante para nós idosos e para aqueles que querem viver mais. Parabenizo a Prefeitura, através da Secretaria Municipal da Saúde, que está fazendo esse trabalho com bastante maestria e celeridade”, enfatizou o portuense e coordenador da Associação de Canoagem de Porto Nacional (ACPN), Wellington José Aires Costa, 62 anos, imunizado no local.

Como será a vacinação?

Quem comparecer de carro: Basta a pessoa chegar para ser realizada a vacinação dentro do carro, evitando que tenha contato com aglomeração.

Quem comparecer a pé: Em caso de fila, está orientado que mantenham distância de dois (2) metros entre uma pessoa e outra.

“Todas as UBSs estão disponibilizando vacinação, em horário normal de expediente, e em nossas estratégias para o acesso às doses da vacina. Programamos, também, o ‘drive thru’ aqui na Praça do Centenário até sexta-feira, dia 3, e depois no dia 8. Para os idosos acamados e os que estiverem com dificuldade de mobilidade, as equipes estão orientadas para o atendimento domiciliar”, explicou a diretora de Atenção Básica do Município, Patrícia Rodrigues.