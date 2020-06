Dia Nacional do Teste do Pezinho reforça a importância da realização do exame

No dia 6 de junho é celebrado o dia Nacional do Teste do Pezinho, e na rede municipal de saúde de Palmas o exame é oferecido de maneira gratuita e obrigatória para todos os recém nascidos. A coleta do teste do pezinho deve ser realizada entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê no Centro de Saúde da Comunidade (CSC) de referência do usuário ou em maternidades.

A coordenadora técnica de Ciclos de Vida da Semus, Yusely Sanchez Capote, conta que diagnosticar as doenças precocemente é de extrema importância para os recém nascidos. “Diante da chegada do dia 6 de junho temos que reforçar o objetivo e a importância do teste, que é diagnosticar precocemente, na fase assintomática, doenças que causam complicações graves, que podem atrasar o desenvolvimento das crianças e algumas outras complicações que podem até levar à morte”, ressaltou Yusely.

Ela ainda explica que quanto maior a agilidade na identificação e início do tratamento maior a possibilidade de evitar sequelas na criança. “Várias doenças podem ser diagnosticada no teste do pezinho como a fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, doença falciforme e outras hemoglobinopatias, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita, deficiência de biotinidase entre outras complicações”, diz a coordenadora.

Para o agendamento e realização do Teste do Pezinho é necessário apresentar documentos como a caderneta da criança, declaração de nascido vivo ou certidão de nascimento e cartão do SUS.

Caderneta da Criança

A caderneta é um documento que acompanha a saúde e desenvolvimento da criança do nascimento até os nove anos de idade. A caderneta é distribuída gratuitamente e contém informações e orientações principalmente sobre a saúde da criança como vacinação, sinais de doenças graves e acompanhamento.