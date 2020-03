Covid-19: Atendimento on-line controla o fluxo de pessoas nas unidades do É Pra Já de Araguaína e Gurupi

O Governo do Tocantins, por meio da Agência de Tecnologia da Informação (ATI) tem trabalhado na implementação do Sistema de Gestão de Atendimento (SGA), para uso de atendimento ao cidadão, possibilitando a realização do agendamento on-line do serviço que necessita e seja atendido em dia e hora marcada. Uma medida para diminuir e controlar o fluxo de pessoas nas unidades de atendimento do É Pra Já de Araguaína e Gurupi.

O cidadão pode acessar o site do SGA por meio do link http://sga.to.gov.br/sga/agendamento-externo/login/index.xhtml, fazendo login com o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e data de nascimento, e realizar agendamento na unidade de atendimento. O objetivo do Governo do Estado é evitar a aglomeração de pessoas dentro das unidades do É Pra Já, preservando a saúde e segurança de servidores e cidadãos.

”A Agência de Tecnologia, atendendo as determinações do governador Mauro Carlesse, desenvolveu o Sistema de Gestão de Atendimento e todo esse ambiente tecnológico, como ação de gestão, buscando diminuir a proliferação do novo Conoronavírus (Covid-19). Isso sem deixar que o Estado perca a eficiência e a eficácia, fazendo com que o cidadão consiga resolver seus problemas de forma rápida e segura, sem correr riscos enfrentando aglomerações e filas de atendimento”, afirmou o presidente da ATI, Thiago Maciel.

A Secretaria de Administração (Secad) foi o primeiro órgão a solicitar o sistema on-line, e a partir da próxima semana será disponibilizado e implementado em diversos outros órgãos do Estado. A medida atende as determinações do governador do Tocantins, Mauro Carlesse, que tem colocado em prática várias medidas que buscam a prevenção ao novo Coronavírus, causador da Covid-19.

Treinamento de Servidores

A Agência de Tecnologia tem trabalhado na implantação do SGA nos demais órgãos do Estado, realizando a capacitação dos servidores estaduais através da plataforma on-line Moodle, com login e senha do servidor, que tem acesso ao treinamento e os componentes curriculares, com aulas desenvolvidas por meio de diversas atividades e recursos. Obedecendo a medida de cautela à propagação da Covid-19.

De acordo com a gerente de Treinamento, Daiane Rodrigues, o resultado tem sido positivo do treinamento por meio da plataforma on-line. “Alguns dos grandes benefícios encontrados com essa modalidade de ensino estão relacionados às logística que é bem mais fácil, pois não precisamos procurar um laboratório que comporte todos os participantes, reservar data, preocupar com deslocamento, e temos um alcance maior como no treinamento do É pra já, que capacitamos servidores das cidades de Araguaína e Gurupi”, afirmou.

Os treinamentos foram realizados com servidores da Secad e do Departamento de Transito do Tocantins (Detran), no qual mais de 60 servidores cadastradas tiveram acesso ao curso por meio da plataforma Moodle. Após participar da webconferência, que ficará gravada para consultas posteriores, bem como todo o material de apoio, slides e manuais do sistema, separados por perfis.