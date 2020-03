Corpo de Bombeiros finalizam Estágio de Atividade Técnica

Os 27 bombeiros militares participantes do Estágio de Atividade Técnica – Vistoria, finalizaram as aulas com visita a um condomínio residencial em Palmas. O grupo pôde observar na prática, detalhes das instruções ensinadas durante a semana toda, na Escola de Formação de Bombeiros, sediada no Quartel do Comando Geral (QCG), na Capital. A visitação ocorreu na sexta-feira, 13.

Um dos pontos principais na visita era a observação dos itens relacionados à segurança dos moradores, quesitos criteriosamente pontuados pelos bombeiros militares, não apenas depois da obra executada, mas antes mesmo de o projeto começar a ser colocado em prática, com base na legislação vigente.

“Nosso objetivo com as visitas é nivelar o conhecimento, alinhar as ações padronizadas com o que é exigido em relação ao sistema contra incêndio e pânico”, disse o major Benvindo Filho. “Com essa visita foi possível verificar tudo na prática, no prédio em uso e pudemos ver as saídas de emergência, as escadas, os hidrantes, os acessos das viaturas e a central de gás”, pontuou.

Esses itens têm fundamental importância no projeto construtivo e, caso estejam em desacordo com a legislação, ainda no momento da análise do projeto já são anotados e devolvidos, com pedido de correção.

“Tudo precisa ser executado de forma correta, e assim haverá pouca chance de sinistro. Mas se ocorrer, os moradores terão plenas condições de sair em fuga e sobreviver”, relata o major Benvindo Filho.

Os novos vistoriadores, 50 no total, vão atuar nas unidades do Corpo de Bombeiros Militar, nas regiões central, sul e norte do Tocantins.

O Estágio de Atividade Técnica – Vistoria formou duas turmas, divididas em duas semanas de aulas.