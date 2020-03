CORONAVÍRUS: Número de suspeitos na lista do Ministério sobe para três; outros 7 são investigados

Neste domingo, 15, a Secretaria Estadual de Saúde afirmou que há três casos no Tocantins na relação oficial do Ministério da Saúde. Além de duas jovens, com casos já divulgados anteriormente pela SES, foi incluída uma jovem que está sendo acompanhada em Palmas, de 22 anos, que esteve em Portugal, chegou ao Brasil na sexta, 13, já apresentando sintomas que a enquadravam nos critérios de encaminhamento. As amostras desta terceira paciente incluída na relação oficial serão encaminhadas nesta segunda, 16, para o Instituto Adolfo Lutz, ainda sem previsão de data para divulgação. Para os dois primeiros casos, o Instituto divulgará os resultados da contraprova na próxima terça, 17.

Além dos casos oficiais, há o acompanhamento de outros sete casos, três deles em Palmas e o restante nas cidades de Araguaína, Paraíso, Pindorama e Porto Nacional. Caso os resultados preliminares realizados pelo Lacen para outras síndromes respiratórias sejam descartados, mais informações serão divulgadas.

A SES recomenda que a população se tranquilize diante do alcance midiático do novo vírus. As informações mais precisas são as compartilhadas pelos canais oficias do Ministério da Saúde, Governo do Estado do Tocantins e Secretaria de Estado da Saúde. Até o momento, não há confirmação de casos do novo coronavírus COVID-19 no Estado.

Para que um caso seja considerado oficialmente suspeito, o paciente deve apresentar febre e pelo menos um dos sintomas característicos de Síndrome Respiratória Aguda (SRA), como tosse ou falta de ar. É necessário também a presença em algum país com alta incidência de casos relacionados ao Covid-19 ou ter tido contato com pacientes que já tenham o diagnóstico confirmado. Caso os resultados de exames efetuados no Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) para outras síndromes respiratórias, como Influenza, sejam inconclusivos, o paciente entra oficialmente na lista oficial do Ministério da Saúde (MS), momento em que mais informações pertinentes ao caso serão compartilhadas com toda imprensa tocantinense.

Duas primeiras suspeitas na lista

Os dois primeiros casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus registrados em Palmas entraram para os dados oficiais do Ministério da Saúde (MS) na sexta-feira, 13, à tarde, conforme balanço do órgão federal. As duas jovens suspeitas chegaram recentemente de uma viagem pela Europa e passaram inclusive pela Itália, onde a situação está mais agravante. Elas têm 26 e 22 anos de idade.

As pacientes palmenses em questão estão em isolamento domiciliar, suas amostras foram colhidas para exames que resultaram inconclusivos no Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen), portanto foram encaminhados à um dos laboratórios de referência definidos pelo MS.

