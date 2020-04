Coronavírus: Detran Tocantins busca orientar e distribuir produtos de higienização para motoristas

A Gerência de Fiscalização e Segurança do Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran) está apoiando uma série de ações do Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest Senat) que fazem parte de uma mobilização nacional contra o novo Coronavírus.

A mobilização teve início na sexta-feira, 27, em 130 pontos de rodovias nacionais e conta com o apoio da Polícia Militar do Tocantins (PM-TO). O objetivo é auxiliar os profissionais do transporte que estão garantindo a oferta de serviços essenciais mesmo quando o país vive em meio de uma grave crise sanitária em decorrência da Covid-19.

Na ação, os caminhoneiros são orientados sobre como higienizar as mãos e o interior dos veículos e estão recebendo kits de produtos de higiene pessoal. Profissionais da saúde explicam os sintomas da Covid-19 e tentam identificar se algum motorista apresenta os sintomas da doença. “Se a equipe identificar que algum desses motoristas apresentam sintomas, ele é encaminhado a uma unidade de saúde”, relatou o diretor do Sest Senat, Mauro Galvão.

A equipe de Fiscalização e Segurança também contribuiu orientando os condutores sobre a manutenção da segurança no trânsito em um contexto onde o fluxo de veículos diminuiu consideravelmente. “Esses guerreiros estão diariamente lidando com longos percursos em diferentes rodovias do nosso país. Contribuir com esse trabalho, orientando e advertindo os motoristas sobre os cuidados ao trafegar em vias, em que no momento se encontram com fluxo de trânsito reduzido, é importante para que não excedam a velocidade e redobrem a atenção ao conduzir seus veículos”, destacou o Gerente de Fiscalização e Segurança do Detran, Matorama Pereira.

O diretor do Sest Senat, Mauro Galvão relatou a importância do apoio das forças de segurança na ação. “A Polícia Militar (PM) e o Detran Tocantins são nossos parceiros institucionais. Então a presença do Detran como órgão executivo de trânsito permite mais visibilidade para o evento”, enfatizou.

O Detran orienta os condutores a respeitarem as leis de trânsito e seguirem as recomendações para evitar a disseminação da Covid-19, conforme as orientações do Governo do Estado e da Organização Mundial da Saúde (OMS).