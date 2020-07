Consepe aprova mudanças no calendário acadêmico 2020/2 e aulas terão início em 24 de agosto

O Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) aprovou na manhã desta terça-feira, 21, as mudanças no Calendário Acadêmico dos cinco câmpus para o segundo semestre deste ano. Anteriormente, os membros do Consepe e também do Conselho Universitário (Consuni) já haviam aprovado que o próximo semestre permanecerá com aulas remotas em virtude da pandemia da Covid-19.

Dentre as principais mudanças aprovadas estão férias docentes de 9 a 31 de julho, o período de rematrícula de 12 a 18 de agosto e o início das aulas ficou marcado para 24 de agosto. Em breve, o calendário completo dos cinco câmpus com as devidas alterações será publicado no Portal da Unitins.

A vice-reitora da Unitins, Darlene Teixeira Castro, reforçou que a mudança do início das aulas para o dia 24 de agosto é “justamente para planejarmos e prepararmos melhor as nossas práticas de aprendizagem com uma Jornada de Imersão pedagógica com os nossos docentes que vai durar três semanas. E, também, para que a estrutura tecnológica da Universidade seja adaptada a essa realidade que a pandemia nos impõe”.

O coordenador pedagógico geral, professor Caio Monteiro Melo, explicou que a adaptação no calendário atende às necessidades que surgiram no decurso da pandemia. “Mesmo com o adiamento das aulas, cumpriremos a carga horária prevista para o ano e encerraremos na mesma data como estava no calendário antes da alteração”, completou.

Em relação à continuidade do ensino remoto, e a partir do resultado da pesquisa com alunos e professores sobre o andamento do primeiro semestre, o coordenador fala que levantou-se a necessidade de aperfeiçoar ainda mais o processo de ensino e aprendizado mediado por tecnologias da comunicação. E, para esse fim, foi planejada a capacitação dos professores por três semanas, a partir do dia 3 de agosto.