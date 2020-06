Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Palmas divulga resultado de Chamamento Público

O Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins) é uma das instituições do Governo do Estado envolvida na realização da Semana do Meio Ambiente, que ocorre de 1 a 5 de junho, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, em 5 de junho. Nessa terça-feira, 3, uma equipe realiza ações do Plano de Prevenção aos Incêndios Florestais na região do Taquaruçu Grande que, no ano de 2019 foi assolado por um fogo avassalador e colocou em risco pessoas, bens e propriedades, causando inúmeros prejuízos.

O objetivo do Plano é minimizar, o máximo possível, o potencial de incêndios descontrolados e em época não permitida, por meio da intensificação da sensibilização das pessoas e pela eliminação do material combustível para a propagação do fogo.

A Associação Água Doce – Movimento de Proteção ao Taquaruçu Grande, com quem o Restaura-TO/Ruraltins, coopera desde 2018, está em um intenso movimento de articulação conjunta para reunir todos os esforços, de todos os órgãos envolvidos e da comunidade, para um grande Mutirão de Prevenção aos Incêndios Florestais, com a participação e apoio logístico dos órgãos públicos municipais e estaduais.

“Sobretudo nesses tempos intensamente desafiadores, a pandemia, pela Covid-19, criou situações inimagináveis e nos incita a muitas revisões de atitudes e comportamentos. Com o final das chuvas, os riscos já normalmente enfrentados, com as queimadas, se potencializam”, relata Noeli Maria Stürmer, presidente da Associação Água Doce – Movimento de Proteção ao Taquaruçu Grande.

Nesta semana começaram as ações experimentais de queima prescrita e, na sexta-feira, dia do Meio Ambiente, será realizada vistoria em duas propriedades da região do Taquaruçu Grande para diagnosticar áreas de grande extensão com acumulo de material e planejar a ação de queima prescrita e Manejo Integrado do Fogo (MIF).

“Entender e aceitar essas novas formas de lidar com queimadas e fogo é um grande desafio, pois existe naturalmente uma objeção ao uso e manejo de fogo para combater os indesejáveis incêndios florestais e o Ruraltins pode atuar numa posição estratégica na interlocução com os produtores rurais”, afirma o extensionista florestal Ricardo Haidar

Além dessa ação pontual no Dio do Meio Ambiente, estão previstas diversas ações, que vão desde a mobilização social até a prática no Manejo Integrado do Fogo (MIF), sendo que o Ruraltins poderá cooperar com a realização do Treinamento on-line e ação presencial; contatos individuais, in loco, com proprietários próximos a áreas de propagação do fogo, especialmente, ao pé das serras, Identificação e listagem de propriedades, com relativa extensão, com áreas planas, que necessitam de roçagem mecânica, por meio de mapa e de contatos diretos com o proprietário; realizar diagnóstico para elaboração de mapa de material combustível dentro da bacia do Taquaruçu Grande, Palmas (TO); e ainda colaborar no Manejo Integrado do Fogo.

Cooperação técnica

Para esta ação foi firmada a cooperação técnica envolvendo diversos segmentos, são eles: Ruraltins, Associação Água Doce – Movimento de Proteção ao Taquaruçu Grande, Defesa Civil do Município, Defesa Civil do Estado, Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins)/Coordenação Contra os Incêndios Florestais/ Parque Estadual do Lajeado (PEL), Fundação do Meio Ambiente de Palmas, Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural (Seder), Conselho Indigenista Missionário (Cimi), e Escola de Tempo Integral Fidêncio Bogo.