Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa está com inscrições abertas para eleição

Promover campanhas voltadas ao eleitor para ampliar os conhecimentos sobre o funcionamento do processo eleitoral e fomentar a participação da mulher na política. Estas são as duas metas específicas para a Justiça Eleitoral em 2020, apresentadas durante a 15ª Reunião de Análise da Estratégia (RAE) do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO).

Ao debaterem os macrodesafios para o Poder Judiciário em 2020 e analisarem o desempenho dos indicadores e iniciativas realizadas pela Justiça Eleitoral do Tocantins em 2019, os membros do Comitê Gestor de Planejamento Estratégico e Governança da Tecnologia da Informação e Comunicação (Cogetic) destacaram a conquista do Selo Ouro do Prêmio CNJ de Qualidade, no qual o TRE-TO alcançou a pontuação de 81,5% no último ano. Esta é a quarta vez que o Regional tocantinense conquista a certificação Ouro na premiação do CNJ, que nos anos anteriores era chamada Justiça em Números.

Na ocasião, também foi analisado o desempenho do Programa de Gestão 2019-2021, que em menos de seis meses de execução já conta com 16,15% das atividades realizadas, com destaque para a conclusão da implantação do Processo Judicial Eletrônico (PJe) nas 33 Zonas Eleitorais do estado.

Os resultados das ações do Plano de Logística Sustentável – PLS, por meio de otimização dos recursos orçamentários também resultaram, em 2019, uma economia estimada de R$ 377.276,69.

Ainda foi apresentado um balanço dos indicadores dos oito objetivos estratégicos do Planejamento Estratégico do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins – PETRE 2015-2020. Destaque o para o cumprimento de metas como o objetivo 1 – Garantia dos direitos de cidadania, onde o índice de satisfação dos clientes externos do TRE-TO atingiu 96,1%, superando a meta de 90%. Já as ações de responsabilidade social, com meta de 3.000 atendimentos, alcançaram 10.862 cidadãos. Outro avanço foi o índice de transparência pública, que atingiu índice de 90,2 %, superando em mais de 20% a meta estabelecida.

“O sucesso para o cumprimento da estratégia é o engajamento de todos. Os resultados alcançados são a soma dos esforços para a efetivação de todos os projetos, ações e iniciativas propostas aos objetivos estratégicos, com vista ao cumprimento da Missão e o alcance da Visão deste Regional”, avaliou o diretor-geral do TRE-TO, Francisco Cardoso.

Plano Diretor Judiciário

Ainda durante a reunião foi aprovado o Plano Diretor Judiciário (PJUD) para o biênio 2019-2021. O documento é uma importante ferramenta para nortear as ações táticas judiciárias a serem desenvolvidas pelo TRE-TO. Dentre os objetivos propostos está a otimização da gestão da informação, o monitoramento do trâmite judicial eleitoral, aperfeiçoamento da transparência judiciária, promoção do acesso à legislação eleitoral e melhoria da acessibilidade aos links dos sistemas partidários.