Conselheiros Tutelares eleitos tomam posse para a gestão 2020/2023 em Gurupi

A Prefeitura de Gurupi por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Proteção à Mulher e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) realizou na manhã desta sexta-feira, 10, cerimônia que deu posse aos conselheiros tutelares titulares e suplentes, eleitos no dia 6 de outubro de 2019, para a gestão 2020/2023. A nomeação ocorreu no auditório do Centro de Convenções Mauro Cunha.

O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. São algumas das atribuições do conselheiro atender às famílias e aplicar medidas pertinentes aos pais ou responsáveis; aplicar medidas protetivas quando a criança e adolescente estiverem em situação de risco; encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente; e fiscalizar entidades de atendimento à criança e ao adolescente.

Os membros escolhidos como titulares e suplentes participaram recentemente de uma capacitação que teve como objetivo contribuir para prática da ação conselheira, principalmente no atendimento direto às crianças e adolescentes que tenham os seus direitos ameaçados e/ou violados.

“É com muita alegria que damos posse aos conselheiros. Sabemos da importância de cuidarmos de nossas crianças e adolescentes, principalmente aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade. Temos em Gurupi um Conselho Tutelar que é exemplo para o Tocantins, atuante, sempre presente e cumprindo com suas atribuições. E é isso que queremos e vamos continuar fazendo para que nossa cidade seja sempre um modelo a ser seguido”, disse o prefeito de Gurupi, Laurez Moreira.

“Acreditamos na importância que tem o Conselheiro Tutelar para a cidade de Gurupi. É ele que atua verdadeiramente para a garantia dos direitos de nossas crianças e adolescentes. Ficamos engradecidos por essas eleições terem acontecido de uma forma muito clara, pela capacitação oferecida a cada um dos eleitos, é algo que vai melhorar execução das tarefas e atribuições de cada um. É muito importante para nós do CMDCA sabermos que temos os conselheiros como parceiros, precisamos estar unidos cada vez mais para articularmos as ações a serem desenvolvidas em todas as esferas dos órgãos que lidam com crianças e adolescentes”, declarou a Presidente do CMDCA, Licemara Cardoso de Oliveira Freitas.

Confira o nome dos empossados:

Titulares

Débora Alves dos Santos Pimentel

Lauro Marques da Silva Júnior

José Gonçalves Guimarães

Leonice Costa Luz

Gezonita Bezerra da Silva Almeida

Suplentes

Jaqueline Soares e Silva Oliveira

Deyvid Dias dos Reis Dourado

Sirlene Coelho Brandão

Francisca Dilma Cordeiro Sinfronio

Sônia Segger Buchwith Ferreira