Conselheiros dos Direitos da Criança e do Adolescente serão empossados na segunda, 20

O projeto Jeito de Mulher, que já beneficiou 210 mulheres tocantinenses com qualificação profissional em áreas tradicionalmente masculinas, reabre inscrições nesta segunda-feira, 20, para cursos gratuitos que serão realizados inicialmente em Araguaína, Palmas, Paraiso do Tocantins e Porto Nacional.

Em Araguaína, a qualificação será de Eletricista de Instalações Comerciais e Residenciais (180 horas); em Palmas, as aulas serão de Mecânica de Motor a Gasolina e Álcool (260 horas) e Pedreiro (200 horas); e em Paraíso do Tocantins e Porto Nacional, serão turmas de Produção de Derivados de Leite (80 horas). As aulas para estes cursos estão previstas para começarem em 3 de fevereiro.

O público alvo do projeto são mulheres preferencialmente de baixa renda, na condição de desemprego ou subemprego, e aquelas que almejam a inserção no mercado de trabalho para atuar em áreas consideradas tradicionalmente masculinas.

Como participar

As mulheres interessadas em participar podem se inscrever em Araguaína na unidade do Sistema Nacional de Emprego (Sine) da cidade; em Palmas, nas unidades do Sine no Centro e Taquaralto, e na Escola Estadual Duque de Caxias (Taquaruçu); em Porto Nacional, no Sine da cidade; e em Paraíso, no Centro de Referência da Assistência Social (Cras). Os documentos necessários para inscrição são CPF, RG e comprovante de endereço.

Cada turma dos cursos contará com 15 vagas, mas também serão feitas inscrições para um cadastro de reserva, caso haja alguma desistência da lista principal.

Segundo o secretário estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social, José Messias Araújo, reativar esse projeto é uma conquista para o povo tocantinense. “Precisamos avançar nesse paradigma e entender que o trabalho não tem gênero. As mulheres podem e devem trabalhar em qualquer atividade que lhes seja conveniente, e o projeto Jeito de Mulher vem para qualificar essas profissionais”, ressaltou o secretário.

Nesta nova etapa o projeto capacitará mais 225 mulheres com turmas em todos os municípios contemplados na primeira fase, que são Araguaína, Araguatins, Dianópolis, Guaraí, Gurupi, Palmas, Paraíso do Tocantins e Porto Nacional. Além de participarem dos cursos gratuitamente, as alunas serão contempladas com todo o material didático das aulas teóricas, os materiais e os equipamentos de segurança necessários para as disciplinas práticas, além de alimentação e vales-transportes diários.

Para a aluna Solange Alves Paulino, formada na primeira turma do curso de Mecânica de Manutenção de Motocicleta, oferecido em Palmas em 2017, a oportunidade foi muito válida. “Assim que terminei a qualificação fui morar no interior e lá trabalhei em uma oficina mecânica o que me ajudou muito. Depois do curso nunca mais mandei arrumar a minha moto só quem mexe nela sou eu”, comemora a profissional.

O secretário executivo da Setas, Tiago Costa, ressalta que nessa nova etapa do projeto o Governo do Tocantins vem buscando parcerias com empresas e instituições privadas de modo a possibilitar para que as alunas sejam inseridas no mercado de trabalho.

Próximas qualificações

Mais cursos do projeto Jeito de Mulher também acontecerão posteriormente:

Araguatins – Produção de Derivados de Leite (80 horas);

Dianópolis – Produção de Derivados de Leite (80 horas) e Instalador de Alarme Residencial (80 horas);

Guaraí – Produção de Derivados de Leite (80 horas);

Gurupi – Produção de Derivados de Leite (80 horas) e Mecânica de Manutenção de Motocicleta (160 horas);

Palmas – Mecânica de Injeção Eletrônica (160 horas);

Paraíso do Tocantins – Mecânica de Manutenção de Motocicleta (160 horas);

Porto Nacional – Mecânica de Manutenção de Motocicleta (160 horas).

Sobre o Projeto Jeito de Mulher

O Jeito de Mulher é um projeto de geração de emprego e renda executado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas)/Sistema Nacional de Emprego (Sine). A ação foi lançada no mês de março de 2016, em Gurupi, e sua primeira etapa foi executada entre 2016 e 2017, beneficiando 210 mulheres de oito municípios do Estado.

O projeto conta com recursos de mais de R$ 880 mil do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, com contrapartida e execução do Governo do Tocantins. Ao final serão atendidas 435 mulheres.